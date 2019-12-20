Жаркие споры об энергобезопасности Молдовы: к чему пришли депутаты

Парламентарии обсудили все возможные варианты поставки газа в республику и подробно обговорили сценарий закупки "голубого топлива" в кризисной ситуации.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Парламент Молдовы ратифицировал соглашение о поддержке проекта "Инструмент для закупки газа в кризисной ситуации" между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития. Решение принято в пятницу на очередном заседании высшего законодательного органа сразу в двух чтениях голосами 75 депутатов.

Учитывая проведенные исследования и отталкиваясь от рисков обеспечения Молдовы энергоресурсами, был разработан и представлен на утверждение механизм по поставкам в страну "голубого топлива" в ситуациях риска, если транзита газа из России через Украину не будет с 1 января 2020 года. Об этом заявил государственный секретарь министерства экономики Виталий Тарлев, представляя проект.

Газовый вопрос: что ждет жителей республики в 2020 году>>>

Он отметил, что в целях обеспечения республики газом правительство страны работало сразу над несколькими сценариями развития событий.

"Первый сценарий, за которым следят все, - это поставка газа по традиционному маршруту через Украину. Второй вариант, над которым работали правительство и операторы, - через реверс по трансбалканскому коридору", - сказал он.

По его словам, третий сценарий вероятен, если первые два не пройдут. И тогда Европейский банк реконструкции и развития выразил готовность предоставить механизм финансирования по закупке необходимого Молдове объема газа.

"В результате ратификации этого соглашения ЕБРР запустит инструмент финансирования по запросу Молдовы на сумму до 50 миллионов долларов на закупку газа на украинском или европейском рынке", - добавил чиновник.

Молдавский премьер о газовых переговорах: мы работаем ответственно, без истерик>>>

Он подчеркнул, что этот инструмент финансирования будет активирован только в том случае, если "Молдвагаз" признает, что не может выполнять свои обязательства по обеспечению газом.

Госсекретарь отметил, что сценарий с ЕБРР – это вариант "С". "DigiEnergy вчера сообщило об оптимистичных ожиданиях в переговорах между Россией и Украиной. Это план "А". Если появятся затруднения в части поставок по традиционным каналам, то предприняты меры по обеспечению газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору. Для Молдовы это в принципе беспрецедентная ситуация, поэтому правительство разработало и третий сценарий. Затраты на него нулевые до момента активации", - пояснил Тарлев.

Если все же этот механизм будет активирован, то за ценой на закупаемый газ будет следить, в том числе, и сам ЕБРР для обеспечения конкурентоспособной среды на рынке. Однако сейчас власти не берутся делать прогноз по поводу стоимости топлива, которое возможно будет закупаться в следующем году.

Тарлев обратил внимание, что после ратификации парламентом это соглашение между Молдовой и ЕБРР должно быть утверждено президентом республики и рассмотрено Минюстом в плане соблюдения всех необходимых процедур.

Президент Молдовы перечислил все сценарии, которые ждут страну в 2020 году>>>

Впрочем, некоторые депутаты продолжали настаивать и задавать докладчику с вопросы о том, во сколько обойдется закупка газа в случае активации инструмента финансирования. Дело дошло до спора.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что речь идет исключительно об энергетической безопасности страны и о том, чтобы наши граждане не замерзли зимой. На один из вопросов от фракции DA она сообщила, что у Молдовы остались и запасы мазута, которых для страны достаточно.

Зубец: Украина сама привела к тому, чтобы Европа поддержала "Северный поток-2">>>

В конце декабря 2019 года у республики истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK