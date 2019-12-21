Как в Приднестровье решают вопрос с износом сетей и зданий социальных учреждений

ТИРАСПОЛЬ, 21 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Вадим Красносельский остановился на том, какие вопросы удалось решить благодаря Фонду капитальный вложений, который был создан два года назад из бюджетных средств.

Обновление школ, детсадов, медучреждений и домов культур

По словам лидера Приднестровья, все эти годы регион жил за счет ресурсов, которые были заложены еще в советское время, но они уже исчерпали себя и многие объекты пришли в негодность.

"Мы не можем направлять наших детей в детский сад, где течет кровля, где удобства на улице, где в пищеблоке отсутствуют элементарные санитарные условия для приготовления еды. Поэтому было принято решение о создании Фонда капвложений", – отметил он.

Таким образом за два года отремонтировано и построено 38 больниц, клиник, фельдшерско-фармацевтический пунктов, сельских врачебных амбулаторий, 54 детских сада, 65 школ, 10 домов культуры и 51 социально-коррекционное сооружение.

В 2020 году планируется привести в надлежащий вид 22 медучреждения, 25 школ, 22 детсада, 6 домов культуры и 14 социально-коррекционных учреждения. Школ и детских садов в Приднестровье примерно одинаковое количество – около 160.

Капремонт коммуникаций

К лучшему изменилась и ситуация с предприятиями, поставляющими коммунальные услуги. До этого года сети настолько износились, что количество аварий зашкаливало.

"Раньше мне докладывали, что в Тирасполе, к примеру, за неделю было 250 порывов, 150 в Рыбнице. Конечно, все устраняли. Но вы понимаете, что значат эти цифры? Это много", – сказал Красносельский.

По его словам, рано или поздно все дошло бы до катастрофических последствий, когда отремонтированное здание осталось бы без света, без тепла. В связи с этим было принято решение помочь предприятиям с ремонтом сетей, поскольку они сами не могли этого сделать из-за социально ориентированной бюджетной политики Приднестровья.

"Мы заморозили тарифы на коммунальные услуги для населения на пять лет. Но ничего не происходит бесплатно. И если услуга условно стоит рубль, а человек платит 70 копеек, то эти 30 копеек выдавали за счет предприятий. Это ложилось нагрузкой на их прибыль, средства вымывались, они не были способны что-то отремонтировать", – описал ситуацию Красносельский.

Из бюджета стали компенсировать энергоснабжающим организациям межтарифную разницу. Размер этих компенсаций в этом году составил 80 млн приднестровских рублей (около $5 млн), на будущий год заложены уже 140 млн рублей ($8,7 млн). И благодаря этому нововведению, число аварий существенно сократилось, поскольку теперь у предприятий появилась возможность вкладывать средства в капремонт всех коммуникаций.

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