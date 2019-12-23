Додон рассказал о чем говорил с Путиным: что ждет граждан Молдовы

Молдавский президент рассказал подробности своего визита в Москву и Санкт-Петербург, а также поделился тем, о чем говорил с российским лидером.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время на российский рынок смогут поставлять сельхозпродукцию еще примерно 150-200 компаний из республики. Эту возможность глава республики обсудил с лидером России Владимиром Путиным в ходе своего визита в РФ.

"С Владимиром Путиным обсудили многие аспекты, связанные с двусторонними отношениями. В частности, вопросы экономического характера. На этой неделе кабинету министров Российской Федерации предстоит утвердить постановление правительства, согласно которому продлит возможность беспошлинно экспортировать по пяти тарифным позициям на последующий период", - заявил Додон на пресс-конференции по итогам заседания со спикером парламентом и премьером.

По его словам, кроме того, будет рассмотрена возможность внести в преференциальном режиме еще на пять тарифных позиций.

"В ближайшее время будут открыты возможности поставлять на российский рынок еще для примерно 150-200 молдавских компаний", - сказал он.

Российский кредит

Как сообщил президент Молдовы, в ходе встречи с лидером России также обсуждался вопрос предоставления республике кредита на инфраструктурные проекты.

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"Речь идет о кредите в 300 миллионов долларов, который попросило правительство Молдовы, чтобы выступить с крупными инфраструктурными проектами в следующем году. Хочу отметить, что принципиальное решение уже принято. В январе будет обсуждено на уровне министерств финансов, чтобы в начале сессии парламента в феврале это соглашение было ратифицировано высшим законодательным органом Молдовы", - сказал Додон.

На что пойдут деньги из российского кредита

Он отметил, что условия этого кредита примерно такие, при которых Молдова берет кредиты у западных партнеров – Румынии, ЕБРР и ЕИБ.

На вопрос о том, будут ли потрачены эти деньги из российского кредита на строительство нового аэропорта в Молдове, Додон отметил, что власти не намерены инвестировать ни один бан из госбюджета на возведение дополнительных воздушных гаваней в стране.

"Деньги, которые получим в кредит, пойдут на инфраструктурные проекты. Что касается аэропортов. Господин премьер проинспектировал Бельцы и Маркулешты. В Бельцах возможно государственно-частное партнерство. Для этого необходимо технико-экономическое обоснование. Это занимает время – от шести месяцев до года. В Маркулештах необходимо делать инвестиции за счет бюджетных предприятий, но не из госбюджета. Чтобы этот проект был функционален с мае-июне", - пояснил Додон.

По его словам, деньги, поступающие в кредит, пойдут исключительно на инфраструктурные объекты, в частности на строительство дорог.

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