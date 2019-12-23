Додон рассказал, по какой цене Молдова будет покупать газ с 1 января 2020-го

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что благодаря договоренности между Москвой и Киевом республика сможет получать газ по традиционному маршруту – транзитом через Украину. Кроме того, с 1 января Молдова будет меньше платить за газ. Об этом он сообщил по итогам заседания со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьером Ионом Кику.

"Конечно, обсудили в Санкт-Петербурге и вопрос обеспечения газом. Известно, что Россия и Украина договорились. Газ будет поставляться в Молдову по традиционному маршруту, транзитом через Украину. Напомню, что с 1 января цена будет ниже, намного ниже, чем мы покупали на протяжении 2019 года", - сказал Додон.

Молдавский премьер Ион Кику также отметил, что на прошлой неделе получены хорошие вести, касающиеся обеспечения газом. По его словам, благодаря договоренности между Москвой и Киевом Кишиневу не нужно будет прибегать к запасным сценариям, на которыми работало правительство республики на тот случай, если транзит через Украину прекратится.

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Один из запасных вариантов, предложенных кабмином, в частности касался получения кредитной линии от ЕБРР в случае, если газ в республику не будет поступать по традиционному маршруту или через реверс по трансбалканскому коридору. Такой документ ратифицировал молдавский парламент в пятницу.

"Неоднократно пояснял то, что речь идет не о взятом кредите, а о финансовом инструменте, который активируется только в случае необходимости. Необходимость – это если мы будем покупать газ в кредит. Мы этот газ покупать не будем, потому что понимаем, что ситуация разрешилась и будем получать газ по традиционному маршруту", - отметил Кику.

Он подчеркнул, что "Молдова не потратит и не потратила ни одного цента, пока не активирует этот финансовый инструмент". "Все остальное – спекуляции", - добавил Кику.

В конце декабря 2019 года у республики истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

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