Судьба Международного аэропорта Кишинева: кому ушла главная воздушная гавань

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Компания Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций молдавской Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, перешла российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

"В последние годы Кишиневский аэропорт под управлением концессионера динамично развивался. Очевидно, что дальнейшее развитие аэропорта как регионального транспортного центра между Европой и Азией зависит от объема и стабильности привлекаемых инвестиций", - цитирует слова Гончаренко пресс-служба Avia-Invest.

Бизнесмен сообщил, что в его планы "входит строительство в ближайшем будущем новой взлетно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолетов и нового терминала, самого современного в регионе".

Кто такой Андрей Гончаренко

"Считаю привлечение инвестиций для реализации поставленных целей своей первоочередной задачей в качестве нового участника. Впереди предстоит много работы. Наша цель на ближайшие годы - увеличение пассажиропотока до 5 миллионов человек", - заявил Гончаренко.

Андрей Гончаренко - российский миллиардер, бывший топ-менеджер компании "Газпром". Как сообщили в Avia Invest, у Гончаренко есть деловые интересы в различных областях - строительство, развитие инфраструктуры, недвижимость и торговля.

Ранее в ряде СМИ сообщали, что Гончаренко принадлежит несколько объектов недвижимости в Великобритании. В то же время он угодил в список Forbes богатейших россиян, у которых есть квартиры или особняки в Лондоне.

Ротшильд отказался

Спустя всего несколько месяцев после того, как NR Investments Ltd завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, в компании объявили, что аэропорт Кишинева перешел в другие руки.

"NR Investments Limited подтверждает, что сегодня распорядилась о своей доле в Komaksavia Airport Invest Ltd и больше не владеет косвенной долей в Avia Invest", - сказано в сообщении компании, разосланном в СМИ.

NR Investments Ltd 28 августа завершила покупку кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций молдавской Avia Invest SRL, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева.

NR Investments Ltd принадлежит Натаниэлю Филипу Ротшильду, также известному как Нат. Это швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов. Он младший из четырех детей и единственный сын лорда Джейкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джеймса Данна, канадского финансиста и магната. Как у сына барона у него есть титул The Honourable.

В правительстве Молдовы после того, как сделка с Ротшильдом уже была проведена, заявляли, что кабмин не был проинформирован или проконсультирован о намерении NR Investments Ltd приобрести Komaksavia Airport Invest Ltd, обладающей 95% Avia Invest, а также о завершении процесса покупки. Более того, как отмечали в пресс-службе правительства, на тот момент премьер Майя Санду и министр экономики Вадим Брынзан сообщили представителю NR Investments Ltd, что у контракта о концессии серьезные правовые проблемы, подчеркнув, что договор анализируется прокуратурой.

Судьба аэропорта

Президент страны Игорь Додон после объявления о том, что Ротшильд отказывается от Кишиневского аэропорта, предположил, что "возможно, это решение было принято, в том числе, и потому, что на территории Молдовы откроются и другие воздушные гавани".

Глава республики обратил внимание, что цель властей не изменилась и заключается в том, чтобы вернуть управление Международным аэропортом Кишинева исключительно правительству.

Он отметил, что все активы главной воздушной гавани страны, как и национального авиаперевозчика AirMoldova на данном этапе заблокированы.

Споры вокруг аэропорта

Международный аэропорт Кишинева передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом этого года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики намерены добиваться через суд, куда уже были направлены документы.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о совершении сделки должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании парламента в пятницу.

