Как поведут себя основные валюты во вторник - точный курс в Молдове

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 24 и 25 декабря. Основные игроки хоть и топчутся на месте, но все же настроены по-разному.
Евро за сутки станет дешевле на один бан и установится на уровне 19,16 лея. Доллар, наоборот, чуть прибавит в цене. Во второй день рабочей недели "зеленый" будет стоить по 17,29 лея.
Что касается остальных валют, то они демонстрируют небывалую стабильность. Твердые позиции сохраняет российский рубль, который по-прежнему будет стоить 0,27 лея. Украинская гривна также сохранит твердость - на отметке 0,74 лея. Румынский лей будет торговаться по 4,01 в пересчете на нацвалюту Молдовы.
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