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Обмен валют.

Как поведут себя основные валюты во вторник - точный курс в Молдове

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 24 и 25 декабря. Основные игроки хоть и топчутся на месте, но все же настроены по-разному.

Евро за сутки станет дешевле на один бан и установится на уровне 19,16 лея. Доллар, наоборот, чуть прибавит в цене. Во второй день рабочей недели "зеленый" будет стоить по 17,29 лея.

Слитки золота, архивное фото.
© CC0 / Pixabay
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Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Что касается остальных валют, то они демонстрируют небывалую стабильность. Твердые позиции сохраняет российский рубль, который по-прежнему будет стоить 0,27 лея. Украинская гривна также сохранит твердость - на отметке 0,74 лея. Румынский лей будет торговаться по 4,01 в пересчете на нацвалюту Молдовы.

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Теги:
обмен, курс, валюты


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