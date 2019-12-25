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Будни трудовых мигрантов из Молдовы, или как гастарбайтеры поддерживают Родину

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191225/28662729/budni-trudovykh-migrantov-moldova-ili-kak-gastarbaytery-podderzhivayut-rodina.html

Национальный банк Молдовы представил данные о денежных переводах, поступающих в республику из-за рубежа, а в Минэкономики пояснили, что влияет на динамику поступлений в страну.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В ноябре этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц немного превысил 100 миллионов долларов США. Это несколько не дотягивает до показателей за аналогичный период 2018-го. С начала текущего года молдавские трудовые мигранты переслали домой практически на 5% меньше денег.

По-прежнему лидером по денежным переводам в Молдову остается Россия - в ноябре сумма трансфертов достигла почти 19 миллионов долларов.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоит отметить переводы из России с долей в 18,6% из общего объема", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Второе место по объему переводов из-за рубежа занимает Израиль, откуда за ноябрь перечислили чуть больше 18,65 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, из которой переслали около 12 миллионов долларов. Из Германии в Молдову поступило чуть больше 9 миллионов долларов. В топ-5 также попала Великобритания, откуда перевели 8,4 миллиона долларов.

Северный автовокзал
© Sputnik / Осматеско Дмитрий
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Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

За январь-ноябрь 2019-го общий объем денежных переводов достиг одного миллиарда 115 миллионов долларов, а это на 4,8% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

В Минэкономики Молдовы снижение денежных поступлений из-за рубежа объясняют "главным образом стагнацией экономики Российской Федерации (страны, из которой поступает самая большая часть переводов), сокращением внутреннего спроса в Италии и рецессией в экономике Турции".

Основным источником валюты в стране стал экспорт, переводы - на втором месте>>>

В Нацбанке подчеркивают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские финансовые учреждения состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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