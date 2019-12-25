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Рождественская ярмарка в Международном выставочном центре Moldexpo

Предновогодняя кампания Налоговой службы: и проверит, и проинформирует

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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В преддверии зимних праздников граждане спешат купить продукты для праздничного стола, подарки для родных и близких, а также елочные украшения и саму новогоднюю красавицу. Чтобы не столкнуться с трудностями, Налоговая служба проводит предновогоднюю кампанию.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Анна Руссу. Предпраздничные покупки могут стать проблемой и для торговцев, и для покупателей. Чтобы этого избежать, Государственная налоговая служба обращает внимание экономических агентов на соблюдение необходимых правил торговли и предоставления услуг.

Так, до 30 декабря налоговики проводят информационную кампанию в следующих сферах деятельности: оптовая продажа продуктов питания, косметические и косметологические услуги, услуги в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары), продажа живых елей.

В связи с этим Государственная налоговая служба призывает всех налогоплательщиков, независимо от вида деятельности, работать на законных основаниях и соблюдать действующее законодательство. Налоговики также обращают внимание граждан на то, что после любой покупки или при оплате любой из услуг они должны требовать чек.

Цель кампании - повышение уровня информированности налогоплательщиков.

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