Как решить проблему контрабанды через Приднестровье: что думает вице-премьер

Приднестровский регион пользуется преференциальным механизмом по импорту продуктов, и это создает условиях для контрабандистов развивать преступный бизнес.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Татьяна Чеботарь. Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя в интервью радиостудии Sputnik Молдова признал, что в приднестровском регионе не взимаются пошлины на импорт, как это происходит на правом берегу Днестра, - НДС, который применяется в Молдове. А это облегчает деятельность контрабандистов. Фленкя считает, что данная проблема, безусловно, должна быть решена, но когда есть крупные финансовые интересы - сделать это гораздо сложнее.

"Данный вопрос - не новость, и он обсуждался неоднократно, чаще на уровне экспертов... Есть соглашение, что необходимо решить данную проблему, как можно быстрее. Это шаг, который необходимо сделать", - сказал вице-премьер.

По его словам, "невозможно бороться с последствиями, не устранив корень проблемы".

Специалисты подсчитали примерные потери Молдовы из-за такого явления, как контрабанда. По данным экспертов, ежегодный ущерб может достигать суммы, чуть ли не эквивалентной государственному бюджету республики.

Кому в Молдове придется быть под постоянным подозрением - ответ пограничников>>>

О проблеме контрабанды говорится еще со времен обретения Молдовой независимости, но пока никто не проявил смелость, чтобы полностью решить этот вопрос. При этом, ликвидация контрабанды через приднестровский регион всегда остается приоритетом, о котором заявляют власти.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK