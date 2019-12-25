Как решить проблему контрабанды через Приднестровье: что думает вице-премьер

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik, Татьяна Чеботарь. Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя в интервью радиостудии Sputnik Молдова признал, что в приднестровском регионе не взимаются пошлины на импорт, как это происходит на правом берегу Днестра, - НДС, который применяется в Молдове. А это облегчает деятельность контрабандистов. Фленкя считает, что данная проблема, безусловно, должна быть решена, но когда есть крупные финансовые интересы - сделать это гораздо сложнее.
"Данный вопрос - не новость, и он обсуждался неоднократно, чаще на уровне экспертов... Есть соглашение, что необходимо решить данную проблему, как можно быстрее. Это шаг, который необходимо сделать", - сказал вице-премьер.
Специалисты подсчитали примерные потери Молдовы из-за такого явления, как контрабанда. По данным экспертов, ежегодный ущерб может достигать суммы, чуть ли не эквивалентной государственному бюджету республики.
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О проблеме контрабанды говорится еще со времен обретения Молдовой независимости, но пока никто не проявил смелость, чтобы полностью решить этот вопрос. При этом, ликвидация контрабанды через приднестровский регион всегда остается приоритетом, о котором заявляют власти.
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