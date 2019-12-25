Курс валют на четверг — евро незначительно подешевеет

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на четверг, 26 декабря.
Согласно опубликованным данным, евро несколько упадет в цене, а доллар, подорожав менее, чем на бан, фактически, останется на прежнем уровне по отношению к молдавскому лею.
Евро станет "легче" на один бан и будет стоить 19,1504 лея.
Менее, чем на один бан подорожают украинская гривна (до 0,7438 лея) и российский рубль (до 0,2786 лея).
Румынский лей упадет в цене менее чем на один бан и будет стоить 4,0066 платежной единицы Республики Молдова.
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