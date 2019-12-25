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Курс валют

Курс валют на четверг — евро незначительно подешевеет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191225/28672736/kurs-valyut-na-chetverg--evro-neznachitelno-podesheveet.html

Какой будет 26 декабря котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на четверг, 26 декабря.

Согласно опубликованным данным, евро несколько упадет в цене, а доллар, подорожав менее, чем на бан, фактически, останется на прежнем уровне по отношению к молдавскому лею.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Американский доллар в четверг установится на отметке 17,2932 лея за один доллар.

Евро станет "легче" на один бан и будет стоить 19,1504 лея.

Менее, чем на один бан подорожают украинская гривна (до 0,7438 лея) и российский рубль (до 0,2786 лея).

Румынский лей упадет в цене менее чем на один бан и будет стоить 4,0066 платежной единицы Республики Молдова.

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Теги:
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