Каким предприятиям и как намерены предоставить в Приднестровье преференции

О намеченных субсидиях для разных производств приднестровского региона рассказали в правительстве непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Для строительных, а также обувных и швейных предприятий Приднестровья в ближайшее время будут предоставлены новые преференции. Об этом обсуждалось на встрече представителей исполнительных органов власти региона и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, сообщили в правительственной пресс-службе.

Компромиссная позиция

В случае с обувными и швейными производствами речь идет о мерах налогового характера. Как отметил вице-премьер – министр экономразвития Сергей Оболоник, уже подготовлены поправки для предприятий, которые работают на давальческом сырье, где предусмотрены особенности облагаемого дохода в рамках внешнеэкономических договоров.

"Это компромиссная позиция. Ключевым аргументом является то, что в давальческой схеме закрепленная доля дохода является слишком низкой", – уточнил он.

Уступка в ответ на субсидии

На определенные преференции претендуют также стройфирмы. В ответ они готовы внести свою лепту в возведение социального жилья с его последующей продажей гражданам по доступным ценам.

Оболоник проинформировал, что предложение легло в основу разработанного проекта закона. Согласно ему, ставка по налогу на доходы для тех, кто занимается созданием жилых объектов недвижимости, уменьшается до 2%.

Еще одна просьба – предоставить строительным компаниям право участвовать в программе субсидирования процентной ставки (государство погашает 7% по взятому предпринимателем кредиту). Экономическое ведомство одобряет эту идею. Инициативу оформят и включат в повестку первого в 2020 году заседания правительства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK