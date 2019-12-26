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Роют землю

Каким предприятиям и как намерены предоставить в Приднестровье преференции

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191226/28565397/kakim-predpriyatiyam-i-kak-namereny-predostavit-v-pridnestrove-preferentsii--.html

О намеченных субсидиях для разных производств приднестровского региона рассказали в правительстве непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Для строительных, а также обувных и швейных предприятий Приднестровья в ближайшее время будут предоставлены новые преференции. Об этом обсуждалось на встрече представителей исполнительных органов власти региона и Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, сообщили в правительственной пресс-службе.

Компромиссная позиция

В случае с обувными и швейными производствами речь идет о мерах налогового характера. Как отметил вице-премьер – министр экономразвития Сергей Оболоник, уже подготовлены поправки для предприятий, которые работают на давальческом сырье, где предусмотрены особенности облагаемого дохода в рамках внешнеэкономических договоров.

"Это компромиссная позиция. Ключевым аргументом является то, что в давальческой схеме закрепленная доля дохода является слишком низкой", – уточнил он.

Уступка в ответ на субсидии

ОАО Магнитогорский металлургический комбинат
© Sputnik / Александр Кондратюк
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На определенные преференции претендуют также стройфирмы. В ответ они готовы внести свою лепту в возведение социального жилья с его последующей продажей гражданам по доступным ценам.

Оболоник проинформировал, что предложение легло в основу разработанного проекта закона. Согласно ему, ставка по налогу на доходы для тех, кто занимается созданием жилых объектов недвижимости, уменьшается до 2%.

Еще одна просьба – предоставить строительным компаниям право участвовать в программе субсидирования процентной ставки (государство погашает 7% по взятому предпринимателем кредиту). Экономическое ведомство одобряет эту идею. Инициативу оформят и включат в повестку первого в 2020 году заседания правительства.

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Теги:
субсидии, льготы по уплате налога, льготы, швейные предприятия, предприятия, Приднестровье


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