Чем выгодно Молдове вступление в Евразийский банк развития

Советник президент республики по экономических вопросам рассказала, зачем Молдове вступать в Евразийский банк развития, и какие проекты республика намерена реализовать в рамках этого сотрудничества.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Молдове не хватает средств на внедрение крупных инвестиционных проектов. Власти республики ищут ресурсы, которые бы помогли развитию экономики страны. Для этого молдавское руководство приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР). Об этом заявила советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова в четверг в рамках видеомоста Москва-Кишинев на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества", который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Что подвигло руководство страны на такое решение? Самая главная причина – недостаток средств, собственных ресурсов для внедрения крупных инвестиционных проектов. Наши бюджетные средства, к сожалению, ограничены. И мы их используем, в основном, только для финансирования текущих расходов", - сказала Горелова.

По ее словам, поэтому ресурсы, которые необходимы для инвестиционных проектов, обычно запрашиваются у традиционных партнеров республики– Всемирного банка, ЕБРР и ЕИБ.

"Это три основных банка, которые предоставляют нам ресурсы на преференциальных основаниях. Но этих средств все равно недостаточно, потому что у нас большие проблемы и, прежде всего, речь идет об инфраструктуре, дорожном хозяйстве – авто и железной дорогах. Мы не используем свой транзитный потенциал", - сказала она.

Эксперт обратила внимание, что Молдова расположена географически между Румынией и Украиной, то есть, здесь можно использовать транзитный потенциал республики для перевозок грузов с Запада на Восток и обратно. Однако, как подчеркнула Горелова, из-за состояния инфраструктуры Молдова просто теряет эти возможности.

Учитывая нехватку собственных ресурсов на инфраструктурные проекты, как отметила эксперт, администрация президента интересовалась, где эти ресурсы можно получить.

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"Изучался опыт Евразийского банка развития и с точки зрения миссии приоритетов финансирования, инструментов, которые банк использует, и с точки зрения тех аналитических возможностей, которыми располагает Национальный банк. Мы испытываем в этом тоже очень большую потребность", - добавила она.

Говоря о проектах, куда могут быть направлены средства, полученные в рамках сотрудничества с ЕАБР, Горелова остановилась на нескольких аспектах развития инфраструктуры.

Кроме того, у Молдовы есть государственный пассажирский порт на юге страны – в Джурджулештах, который также рассматривается властями, как одна из возможностей перевозки грузов из европейских стран до порта Новороссийск, и в дальнейшем их транзит и по территории РФ, и через государства, которые также являются участниками ЕАБР.

"Думаю, эту схему нам надо продумать, определить логистику. Нам очень нужен транспортно-логистический центр. И здесь, думаю, мы тоже воспользуемся услугами ЕАБР. Аналитической частью", - добавила Горелова.

Следующее, что привлекает молдавские власти, – это энергетика, отметила советник президента.

"В Молдове есть большой потенциал развития солнечной энергетики, которую, к сожалению, мы еще не используем. Ветровая энергетика для нас прагматична – роза ветров не та. На юге немного, но надо осваивать. А вот солнечная энергетика, поскольку очень много солнечных дней, то здесь большие перспективы. Думаю, это было бы выгодно для нас", - подчеркнула эксперт.

Если говорить об агропромышленном комплексе, то, по словам экономиста, здесь потребности Молдовы связаны с внедрением проектов по послеуборочному циклу.

"Кстати, основную часть сельхозпродукции мы отправляем в Россию и Беларусь. Яблоки, к примеру, мы на 99,9% отправляем в Россию, но нам не хватает холодильников для хранения. Яблоки мы можем поставлять в очень качественном виде на рынок в течение всего года, но только в случае, если у нас будет инфраструктура", - сказала Горелова.

Также она обратила внимание на необходимость проектов по переработке сельхозпродукции- по глубокой заморозке и сублимации товаров.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

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