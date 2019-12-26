Чем выгодно Молдове вступление в Евразийский банк развития

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Молдове не хватает средств на внедрение крупных инвестиционных проектов. Власти республики ищут ресурсы, которые бы помогли развитию экономики страны. Для этого молдавское руководство приняло решение о вступлении страны в Евразийский банк развития (ЕАБР). Об этом заявила советник президента Молдовы по экономическим вопросам Елена Горелова в четверг в рамках видеомоста Москва-Кишинев на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества", который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Что подвигло руководство страны на такое решение? Самая главная причина – недостаток средств, собственных ресурсов для внедрения крупных инвестиционных проектов. Наши бюджетные средства, к сожалению, ограничены. И мы их используем, в основном, только для финансирования текущих расходов", - сказала Горелова.
"Это три основных банка, которые предоставляют нам ресурсы на преференциальных основаниях. Но этих средств все равно недостаточно, потому что у нас большие проблемы и, прежде всего, речь идет об инфраструктуре, дорожном хозяйстве – авто и железной дорогах. Мы не используем свой транзитный потенциал", - сказала она.
Эксперт обратила внимание, что Молдова расположена географически между Румынией и Украиной, то есть, здесь можно использовать транзитный потенциал республики для перевозок грузов с Запада на Восток и обратно. Однако, как подчеркнула Горелова, из-за состояния инфраструктуры Молдова просто теряет эти возможности.
Учитывая нехватку собственных ресурсов на инфраструктурные проекты, как отметила эксперт, администрация президента интересовалась, где эти ресурсы можно получить.
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"Изучался опыт Евразийского банка развития и с точки зрения миссии приоритетов финансирования, инструментов, которые банк использует, и с точки зрения тех аналитических возможностей, которыми располагает Национальный банк. Мы испытываем в этом тоже очень большую потребность", - добавила она.
Говоря о проектах, куда могут быть направлены средства, полученные в рамках сотрудничества с ЕАБР, Горелова остановилась на нескольких аспектах развития инфраструктуры.
"Думаю, эту схему нам надо продумать, определить логистику. Нам очень нужен транспортно-логистический центр. И здесь, думаю, мы тоже воспользуемся услугами ЕАБР. Аналитической частью", - добавила Горелова.
Следующее, что привлекает молдавские власти, – это энергетика, отметила советник президента.
"В Молдове есть большой потенциал развития солнечной энергетики, которую, к сожалению, мы еще не используем. Ветровая энергетика для нас прагматична – роза ветров не та. На юге немного, но надо осваивать. А вот солнечная энергетика, поскольку очень много солнечных дней, то здесь большие перспективы. Думаю, это было бы выгодно для нас", - подчеркнула эксперт.
Если говорить об агропромышленном комплексе, то, по словам экономиста, здесь потребности Молдовы связаны с внедрением проектов по послеуборочному циклу.
Также она обратила внимание на необходимость проектов по переработке сельхозпродукции- по глубокой заморозке и сублимации товаров.
Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.
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