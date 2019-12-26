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Евразийский банк развития.

Есть ли у Молдовы шансы вступить в Евразийский банк развития: что нужно для этого

© Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191226/28682817/moldova-shansy-voyti-evraziyskiy-bank-razvitiya-chto-nuzhno-dlya-etogo.html

Все, что нужно знать о Европейской банке реконструкции: выгоды от сотрудничества, как в него вступить, и сколько нужно ждать, чтобы получить кредит, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Евразийский банк развития обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы активно и с пользой для Молдовы участвовать в финансировании самых разных проектов в республике. Об этом заявил зампред правления ЕАБР Андрей Крайний в четверг в рамках видеомоста Москва-Кишинев на тему: "Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества", который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Условия или реальная помощь экономике

Видеомост Москва-Кишинев на тему: Республика Молдова и Евразийский банк развития: перспективы сотрудничества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чем выгодно Молдове вступление в Евразийский банк развития
По словам Крайнего, участие в ЕАБР, во-первых, не накладывает никаких обязательств. Как отметил эксперт, в отличие от других международных финучреждений, в частности, Всемирного банка и ЕБРР, Евразийский банк развития выдачу кредитов не обставляет условиями.

"Китайские коллеги вообще дают связанные кредиты, то есть мы вам даем кредит, но цемент вы будете покупать у нас, рабочие будут наши и так далее. На наш взгляд, это не способствует развитию экономики той страны, куда мы вкладываем деньги. Мы совершенно обычный бизнес, который тем не менее направлен на укрепление интеграционных процессов", - отметил представитель ЕАБР.

Андрей Крайний
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Он добавил, что после развала СССР многие связи были разрушены, и это не пошло на пользу ни одной экономике ни одной страны. "Потому что можно строить суверенное государство, но при этом можно и нужно поддерживать экономические отношения, и чем они теснее, тем лучше", - считает Крайний.

Чем привлекателен ЕАБР для Молдовы

Как считает Крайний, у Евразийского банка развития есть опыт в том, в чем нуждается Молдова. Он напомнил, что по оценке Global Report за 2018 год, из 140 стран республика заняла 135-е место в рейтинге развития дорог, 125-е по развитию портовой инфраструктуры и 95-е по развитию воздушных путей.

"Это, действительно, на сегодняшний день является уже естественным барьером на пути развития экономики и на пути извлечения прибыли и новых возможностей из географического расположения страны", - добавил эксперт.

В качестве примера инвестиционных проектов он привел погранпереход на китайско-казахской границе, в который было вложено 70 миллионов долларов, а также финансирование западно-скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

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"Что касается аэропорта в Маркулештах, который, к слову, является зоной свободной торговли, то у нас есть опыт реконструкции аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. То есть, банк обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы активно и с пользой для Молдовы участвовать в финансировании самых разных проектов", - заявил Крайний.

Евразийский банк и сельское хозяйство Молдовы

Помимо инфраструктурных проектов представитель Евразийского банка развития отметил сельскохозяйственный сектор.

Как вступить в ЕАБР

По словам зампреда правления Евразийского банка развития, решение о вступлении принимают сами страны.

"Правление ЕАБР имеет право по уставу вести предварительные консультации, а решение о вхождении новых акционеров в банк принимают страны-участницы. Мы получили письмо в бумажном варианте, оно находится в совете банка. К слову, в совет ЕАБР входят шесть министров финансов стран-участниц и председатель совета – премьер-министр Казахстана", - сказал Крайний.

Евразийский банк развития
© Photo : Facebook / Евразийский банк развития
Евразийский банк развития открыт для Молдовы

Он пояснил, что сейчас идет диалог с молдавской стороной. "Буквально сегодня на подписи председателя правления находятся письма, которые информируют совет банка об этих консультациях. Мы готовим делегацию в Молдову, которая прибудет в страну после Нового года. Уточним даты, но насколько мне известно это будет конец января – начале февраля. Тогда будут уже более предметные консультации", - добавил Крайний.

Зампреда правления ЕАБР подчеркнул, что "сумма взноса по большому счета не имеет принципиального значения, то есть речь не идет о том, что Молдова должна будет вложить какие-то баснословные деньги".

"Размер пакета акций, которым владеет страна в нашем банке, совершенно не коррелируется с размером инвестиций в экономику этой страны", - отметил он.

К примеру, когда в ЕАБР входила Республика Беларусь, то она внесла в качестве уставного взноса 15 миллионов долларов. За эти годы в белорусскую экономику инвестировано миллиард сто миллионов долларов.

Сколько времени нужно, чтобы получить кредит от ЕАБР

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется новому члену банка на получение кредита от ЕАБР, Крайний отметил, что решение остается именно за советом банка, то есть за странами-участницами.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Если совет банка принимает решение включить еще одну страну, и она входит в банк, то может быть - три-четыре месяца, до полугода", - сказал он.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности. В настоящее время участниками банка являются шесть государств: Российская Федерация, Казахстан, Армения, Республика Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

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