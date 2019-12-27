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Металлургический завод в Рыбнице.

Почему для промышленников в Приднестровье увеличат стоимость газа

© Sputnik / И. Зенин
Экономика
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Sputnik Молдова
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С предложением выступило профильное ведомство приднестровского региона и получило поддержку от отраслевого союза.

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Минэкономразвития Приднестровья предложило с 1 января 2020 повысить стоимость газа для промышленников на 10%. Такую инициативу глава ведомства Сергей Оболоник представил на заседании правительства, рассказали в пресс-службе.

По словам руководителя Минэкономразвития, вопрос небольшого роста тарифа обсуждался на протяжении этого года непосредственно с производственниками. И конечная цифра увеличения является наиболее сбалансированной, как для бюджета (дополнительные в казну 30 миллионов приднестровских рублей (1,86 миллиона долларов), так и для хозяйствующих субъектов (возможность оставаться конкурентоспособными на зарубежных рынках).

"Корректировка на более, чем 10%, оказала бы уже ощутимо негативное влияние. Мы видим финансовые результаты работы предприятий, поэтому подобными подходами стараемся сбалансировать и привести стоимость газовой составляющей к более или менее приемлемой цене", - отметил Оболоник.

ОАО Магнитогорский металлургический комбинат
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Как уверяет глава ведомства, изменений цены выпускаемой продукции не должно произойти, так как у всех предприятий, кроме группы, которой оказывается госпомощь, энергетика в себестоимости занимает не более 5%. Единственное, это немного отразится на финансово-экономических результатах предприятий.

Оболоник также подчеркнул, что повышение тарифа на 10% оптимально и для производственников, получающих поддержку по газовой составляющей. А в случае возникновения временного кризиса, будет применяться индивидуальный подход на основе проведенного анализа.

"Население, социально значимых и бюджетных объектов это изменение не касается", - пояснил он.

Металлургический завод в Рыбнице.
© Photo : пресс-служба Правительства Приднестровья
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Вице-президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан с понимаем отнесся к предложению отраслевого ведомства, отдавая отчет, что такой процент повышения формируется, как социально значимая "подушка" для региона.

"Если вдруг в течение года предприятия почувствуют это изменение с учетом невозможности конкурировать на внешнем рынке по ценовым параметрам, полагаю, что мы в оперативном порядке сможем принять индивидуальные решения", – отметил Чебан.

Правительственное постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Теги:
себестоимость, стоимость, газ, промышленное производство, промышленность, Приднестровье


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