Курс валют в Молдове в выходные - есть ли повод для беспокойства

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в субботу и воскресенье.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Период перед зимними праздниками отличается тем, что большинство граждан стремятся разменять валюту, заработанную за рубежом, на молдавские леи, вследствие чего на валютном рынке страны наблюдается переизбыток наличности в евро, долларах, российских рублях, гривнах и румынских леях.

Между тем, в нынешнем году в предновогодней суете основные игроки проигрывают по сравнению с предыдущей неделей всего несколько банов, а особых поводов для беспокойства для тех, кто хранит свои сбережения в евро или долларах, нет.

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 27 декабря, а также на ближайшие два выходных дня.

Основные игроки демонстрируют согласованную стабильность, лишь по одной обменной категории будут замечены некоторые колебания.

Евро за сохранит аналогичные с четвергом позиции и установится на отметке в 19,15 лея. Немного проиграет "американец", доллар за проигрывает в выходные дни всего один бан, его курс установится в районе 17,28.

Что касается остальных валют, то они демонстрируют небывалую стабильность. Твердые позиции сохраняет российский рубль, который по-прежнему будет стоить 0,27 лея. Украинская гривна также сохранит твердость - на отметке 0,74 лея. Румынский лей будет торговаться по 4,00 в пересчете на нацвалюту Молдовы.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

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