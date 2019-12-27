13:47 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Обмен валют.

Курс валют в Молдове в выходные - есть ли повод для беспокойства

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
Получить короткую ссылку
10320
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2543/77/25437796.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191227/28688463/kurs-valyut-v-moldove-v-vykhodnye-est-li-povod-dlya-bespokoystva.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в субботу и воскресенье.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Период перед зимними праздниками отличается тем, что большинство граждан стремятся разменять валюту, заработанную за рубежом, на молдавские леи, вследствие чего на валютном рынке страны наблюдается переизбыток наличности в евро, долларах, российских рублях, гривнах и румынских леях. 

Между тем, в нынешнем году в предновогодней суете основные игроки проигрывают по сравнению с предыдущей неделей всего несколько банов, а особых поводов для беспокойства для тех, кто хранит свои сбережения в евро или долларах, нет. 

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 27 декабря, а также на ближайшие два выходных дня.

Слитки золота, архивное фото.
© CC0 / Pixabay
Золото - не в тренде: во что лучше вкладывать честно заработанные деньги

Основные игроки демонстрируют согласованную стабильность, лишь по одной обменной категории будут замечены некоторые колебания.

Евро за сохранит аналогичные с четвергом позиции и установится на отметке в 19,15 лея. Немного проиграет "американец", доллар за проигрывает в выходные дни всего один бан, его курс установится в районе 17,28. 

Что касается остальных валют, то они демонстрируют небывалую стабильность. Твердые позиции сохраняет российский рубль, который по-прежнему будет стоить 0,27 лея. Украинская гривна также сохранит твердость - на отметке 0,74 лея. Румынский лей будет торговаться по 4,00 в пересчете на нацвалюту Молдовы.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы
Золото - не в тренде: во что лучше вкладывать честно заработанные деньги
Курс валют на четверг — евро незначительно подешевеет
Теги:
выходные дни, обмен, курс, валюты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться