Муниципальный бюджет Кишинева одобрен с дефицитом в 300 миллионов леев

Бюджет молдавской столицы одобрен с дефицитом почти в 300 миллионов леев. Восполнять его планируется с помощью продажи квартир, а также с внешних кредитов.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Доходы муниципального бюджета в 2020 году превысят 4,3 миллиардов леев и увеличатся на 11 процентов по сравнению с 2019 годом.

Расходы оцениваются в 4,6 миллиардов леев, чтобы на 9,4 процентов больше по сравнению с уходящим годом. Проект бюджета, принятый в двух чтениях муниципальными советниками показывает, что дефицит составит в следующем году почти 300 миллионов леев.

Основные расходы в 2020 году будут направлены на образование (почти 53 процента). Еще 14,3 процентов пойдут на услуги в области экономики, включая транспорт.

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Почти десять процентов расходов пойдут на жилищное хозяйство и коммунальные услуги, а 9,2 процента — на социальную защиту. В то же время, 4,4% пойдут на культуру, молодежь, спорт и отдых, 3,4% — на капитальные инвестиции и ремонт, 3,3% — на государственные услуги общего назначения, 1,6% — на здравоохранение, а 0,4% — на национальную оборону.

Перевод специального назначения в государственный бюджет составит 14 миллионов леев, ремонт улиц обойдется муниципальному бюджету в 131 миллион леев, а проекты энергоэффективности — в 89 миллионов леев. Пригородам будет выделено 64 миллиона. Для муниципальной программы по ликвидации свалок и обустройству площадок для отдельного сбора отходов — десять миллионов леев. Для детских садов и лицеев предусмотрено более 56 миллионов леев, а для оснащения больниц — 65 миллионов леев.

Ожидается, что увеличение местных налогов принесет в муниципальный бюджет доходы в сумме 32 миллионов леев. Из общего дохода 57 процентов составят переводы, 29 процентов – вычеты, 11 процентов – собственные доходы и три процента — собранные доходы.

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Бюджетный дефицит в размере почти 300 миллионов леев планируется покрыть за счет продажи квартир, внешних кредитов для проектов, финансируемых из внешних источников, внутренних и внешних кредитов, погашения внешних займов международных организаций, остатков денежных средств, сформированных на счет муниципального бюджета 1 января 2020 года.

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