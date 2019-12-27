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Молдавские леи

Важное решение правительства: что произойдет с зарплатами в 2020 году

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191227/28697999/vazhnoe-reshenie-pravitelstvo-chto-proizoydet-s-zarplatami-2020-god.html

Получать больше: власти республики пересмотрели размер средней зарплаты по экономике и пояснили, на что именно повлияет рост этого показателя.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличится до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), то есть на 978 леев (примерно 57 долларов). Соответствующее решение приняли члены правительства на заседании в пятницу.

"Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году составит 7953 лея согласно прогнозам, разработанным министерством экономики и инфраструктуры", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

© Sputnik / Евгения Новоженина
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По ее словам, показатель средней зарплаты по экономике учитывается при расчете социального страхования, расчете работодателями отчислений в фонд обязательного соцстрахования. Также этот индикатор используется для определения выплат обязательного государственного соцстрахования за счет материальной помощи, предоставляемой из средств профсоюзов и работодателей.

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Размер средней заработной платы по экономике, рассчитанной на 2019 год, составлял 6 тысяч 975 леев, в 2018-м - 6 тысяч 150 леев, в 2017-м – 5 тысяч 600 леев, а в 2016-м – 5 тысяч 50 леев.

Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Moldova
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах

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