Важное решение правительства: что произойдет с зарплатами в 2020 году

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличится до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы), то есть на 978 леев (примерно 57 долларов). Соответствующее решение приняли члены правительства на заседании в пятницу.
"Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году составит 7953 лея согласно прогнозам, разработанным министерством экономики и инфраструктуры", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
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Размер средней заработной платы по экономике, рассчитанной на 2019 год, составлял 6 тысяч 975 леев, в 2018-м - 6 тысяч 150 леев, в 2017-м – 5 тысяч 600 леев, а в 2016-м – 5 тысяч 50 леев.
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