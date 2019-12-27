Додон о денежных ресурсах и валютных резервах Молдовы: что ждет страну

Глава республики отметил, что в ближайшее время Молдова войдет в активный период реконструкции, и поэтому важно знать, что происходит с финансовыми ресурсами страны.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что намерен выяснить, как обстоят с финансовыми ресурсами страны, в том числе с валютным резервами и их потенциалом.

По его словам, в ближайшее время в Молдове начнется активный период реконструкции. Поэтому глава государства попросил ответственные структуры представить ему отчет по всем финресурсам республики, которые могут использоваться для покрытия расходов по срочным потребностям граждан, а также для реализации масштабных проектов.

"Так называемые эксперты, якобы учившиеся в Гарварде, или те, кто получает деньги от иностранных структур, стали сеять панику после того, как я объявил об этом. Они исказили мои слова, возможно, опасаясь, что мы найдем новые источники финансирования, чтобы улучшить жизнь молдаван", - написал Додон в Facebook.

По его словам, цель властей республики заключается в том, чтобы проанализировать все внутренние источники фиксирования и правильно распределить их.

"Перед тем, как брать кредит, необходимо удостоверится, что мы эффективно расходуем внутренние финансовые ресурсы и не заимствуем у других государств, в то время как наши деньги неактивны или, как ни парадоксально, используются другими странами с нулевым процентом", - отметил Додон.

Госбюджет-2020: топ кредиторов Молдовы, масштабные проекты и прогноз на год>>>

Как считает президент, некоторые обеспокоились тем, что он сделал подобный запрос. "Эти странные эмоции оппозиции начинают вызывать у меня еще больший интерес к выяснению подробностей, включая то, как управлялись наши валютные резервы", - сказал глава республики.

Додон обратил внимание на то, что Молдова располагает валютными резервами на сумму свыше трех миллиардов долларов. Эти деньги размещены за пределами страны в большинстве своем в ценных бумагах, выпущенных США и другими государствами. По его мнению, жители республики должны знать точно, что происходит с их деньгами, если часть из этих средств может или не может использоваться для инвестиций, которые улучшат жизнь.

"Наши граждане вправе знать, почему мы держим их деньги за границей, где эти средства капитализируются для дефицита бюджета других стран почти с нулевой процентной ставкой, в то время как мы должны брать кредиты под 1-2% для строительства дорог или делать другие важные инвестиции в инфраструктуру и устойчивое развитие", - сказал Додон.

Глава республики отметил, что ему известны обязательства, которые есть у страны по этой теме в рамках подписанных международных соглашений, но это не значит, что власти Молдовы не должны задавать соответствующие вопросы. "Это не значит, что не нужны определенные уточнения, чтобы мы могли объяснить гражданам, можно или нельзя использовать часть денег из резервов страны. И если нет, то объяснить почему", - добавил Додон.

Президент подчеркнул, что не давал ни одному из ведомств указаний выводить деньги из резервов страны.

"Попросил лишь уточнить и получу эти разъяснения вне зависимости, нравится это некоторым экспертам или нет. После этого детально проинформируем общественность, что происходит с финансовыми резервами страны, а также о внутренних денежных ресурсах, которые мы идентифицировали", - отметил глава республики.

Додон также не исключил, что после получения информации будет рассмотрена возможность публично проконсультироваться с гражданами страны в отношении прагматичного использования денег.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK