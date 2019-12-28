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Октавиан Армашу

Глава Национального банка: в 2020 году ожидается снижение инфляции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191228/28703465/glava-natsionalnogo-banka-snizhenie-inflyatsii.html

Управляющий НБМ Октавиан Армашу заявляет, что в следующем году в денежно-кредитной политике не будет никаких сюрпризов.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Решения Национального банка по монетарной политике точно отражают прогноз развития инфляции, заявил глава Нацбанка Октавиан Армашу в интервью для национальных СМИ.

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"В то же время я напомню, что Национальный банк несколько раз заявлял о необходимости корректировки денежно-кредитной политики в направлении ослабления к концу этого года, так как в 2020 году ожидается снижение инфляции", - заявил Армашу.

По словам управляющего Нацбанком, финансовый регулятор намерен удерживать инфляцию на уровне 5%, что, по мнению экспертов НБМ, является оптимальной ситуацией для развития национальной экономики.

"Мы намерены создать условия, способные поддерживать инфляцию в диапазоне ± 1,5 процентного пункта от целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе. Таким образом, направляя инфляцию, НБМ достигнет стабильности цен", - сказал Армашу.

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Теги:
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