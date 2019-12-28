Нацбанк: уровень резервных активов в Молдове достаточный

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Уровень официальных резервных активов Молдовы соответствует всем необходимым критериям достаточности, заявил управляющий Национальным банком Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу в интервью для национальных СМИ.
В настоящий момент резервные активы составляют около 3,05 миллиардов долларов, что обеспечит около пяти месяцев импорта, в то время как минимальный уровень составляет три месяца, заявил глава НБМ.
Армашу также заявил, что объем резервных активов полностью покрывает внешний долг Молдовы в краткосрочной перспективе и таким образом, сохраняет возможность страны выполнять свои обязательства.
"Снижение резервов отрицательно сказывается на экономике, влияет на доверие иностранных инвесторов”, - отметил глава НБМ.
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