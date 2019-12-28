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Национальный банк Молдовы

Нацбанк: уровень резервных активов в Молдове достаточный

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191228/28703606/natsbank-uroven-rezervnykh-aktivov-v-moldove-dostatochniy.html

Накопленный объем резервных активов позволяет Молдове покрыть пять месяцев импорта, в то время как рекомендованный минимум - три месяца.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Уровень официальных резервных активов Молдовы соответствует всем необходимым критериям достаточности, заявил управляющий Национальным банком Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу в интервью для национальных СМИ.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В настоящий момент резервные активы составляют около 3,05 миллиардов долларов, что обеспечит около  пяти месяцев импорта, в то время как минимальный уровень составляет три месяца, заявил глава НБМ.

Армашу также заявил, что объем резервных активов полностью покрывает внешний долг Молдовы в краткосрочной перспективе и таким образом, сохраняет возможность страны выполнять свои обязательства.

"Снижение резервов отрицательно сказывается на экономике, влияет на доверие иностранных инвесторов”, - отметил глава НБМ.

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Теги:
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