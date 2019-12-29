Нацбанк: населению Молдовы не грозит закредитованность

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Населению Молдовы не грозит чрезмерная закредитованность, а доля выданных потребительских и ипотечных кредитов по отношению к ВВП относительно невысока. Об этом заявил управляющий Национальным банком (НБМ) Октавиан Армашу в интервью для национальных СМИ.

По словам главы НБМ, в Молдове нет оснований говорить о слишком сильном обременении населения долгами, так как доля выданных кредитов составила во втором квартале 2019 года чуть более 20%, что немного по сравнению с 60-70%, характерными для развивающихся стран.

Армашу отметил, что в последнее время наблюдается рост объема ипотечных и потребительских кредитов.

"Объем ипотечного кредитования вырос на 1,9 миллиона леев или 49,2%, а объем выданных потребительских кредитов — на 1,5 миллиона леев или 29,7%", - отметил глава НБМ.

По словам управляющего Нацбанком, доля невозвратных кредитов в финансовой сфере Молдовы составляет не более 2,5% в ипотечном кредитовании и 3,9% в потребительском кредитовании, при том что допустимый уровень в этой области составляет 10 процентов.

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