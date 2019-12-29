Какие страны покупали виноград из Молдовы в 2019 году

Столовый виноград из Республики Молдова в этом году вышел на рынки 12 государств мира. В этом году молдавский виноград был впервые экспортирован в США.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Уходящий год был благоприятным для экспорта столового винограда, заявил в студии Sputnik Молдова Ион Сула, председатель Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района.

По его словам, государство оказывало постоянную поддержку как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

"Сорт "Молдова" представляет 85% всех сортов столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней. Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - сказал Ион Сула.

Он отметил, что в 2019 году из общего урожая в 110 тысяч тонн столового винограда на хранение в холодильных помещениях были заложены около 65-70 тысяч тонн, поскольку часть урожая не соответствовала определенным стандартам.

В настоящее время, как рассказал специалист, наша страна экспортирует столовый виноград более чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то в этом году он впервые появился в США.

"В этом году мы экспортировали пять тысяч тонн винограда на польский рынок. Наш виноград также попал в Словакию и Хорватию. Большая часть столового винограда экспортируется в Российскую Федерацию", - сказал он.

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В настоящее время Республика Молдова добилась увеличения экспортных квот в льготном режиме для государств Европейского Союза. По соглашению между правительством Молдовы и ЕС, Республика Молдова сможет экспортировать столовый виноград в количестве вдвое большем, чем в настоящее время.

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