Какой сюрприз подготовили доллар и евро в последний день 2019 года

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 31 декабря. В последний день уходящего года ситуация на валютном рынке выдастся довольно неоднозначной – кто-то из основных игроков сдаст позиции, а кто-то, наоборот, настроится по-боевому.

Евро за сутки подорожает на шесть банов и установится на отметке в 19,2605 лея.

Доллар несколько уступит молдавскому "льву". В среду "американец" проиграет три бана и разместится на уровне в 17,2093 лея.

Начало осени оказалось для доллара и евро не совсем удачным. Оба "иностранца" впали в настоящую хандру. За сентябрь "американец" к лею подешевел, судя по официальным курсам, устанавливаемым Национальным банком Молдовы, на 0,6%. "Европеец" за этот же период обесценился еще больше - на 1,8%. В октябре доллар к лею подешевел на 1,1%, а евро, наоборот, несколько подорожал - на 0,5%. В последний месяц осени "зеленый" просел на 0,5%, а "европеец" - на 1,5%. Декабрь евро завершает на легком позитиве – плюс 0,3%, а доллар уступит чуть больше одного процента.

Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м>>>

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 31 декабря окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0305 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль немного подешевеет – до 0,278 лея, а украинская гривна - 0,722 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK