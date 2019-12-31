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Газопровод

Детали договоренностей "Молдовагаз" и "Газпрома": изменится ли цена на газ

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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19310
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20191231/28726706/detali-dogovorennostey-moldovagaz-gazprom-izmenitsya-li-tsena-na-gaz.html

Утром во вторник, 31 декабря, молдавский премьер провел специальное заседание, посвященное ситуации с поставками газа в Молдову с 1 января 2020 года.

КИШИНЕВ, 31 дек – Sputnik. Российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в пятницу премьеру Иону Кику на специальном заседании в правительстве.

"Председатель "Молдовагаз" проинформировал премьер-министра о том, что продлен контракт с "Газпромом" по поставке природного газа на один год, и заверил главу правительства, что на газ не будет расти", - сообщили в пресс-службе правительства.

© CC0 / Pixabay / stevepb
"Газпром" продлил с "Молдовагаз" контракт на поставки газа в Молдову
Также подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

Молдавский премьер попросил вице-премьера, главу Минэкономики Сергея Пушкуцу проинформировать Европейский банк реконструкции и развития о том, что правительства республики не будет не будет применять Соглашение о гарантийном письме, то есть Молдова не будет брать кредит у этой финорганизации на закупку газа.

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Чебан заверил, что компания рассчитывается за расход газа с "Газпромом" на 100%.

В "Молдовагаз" сообщили, что что сроки действующих контрактов на поставку "голубого топлива" в Молдову продлены по соглашению сторон до 31 декабря 2020 года. Подписанные дополнения касаются Контракта об условиях поставки природного газа в республику в 2007-2019 годах и к Контракту об условиях транзита природного газа по территории Молдовы в 2011-2019 годах.

"Таким образом, по-прежнему, будет применяться европейская формула расчета закупочной цены природного газа для потребителей Молдовы, которая основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа ПАО "Газпром" в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа, также, останутся без изменений", - сообщили в "Молдовагаз".

Gazprom
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Газовые переговоры шли довольно долго. Власти Молдовы рассматривали разные сценарии поставок газа в республику на тот случай, если Москва и Киев не договорятся по транзиту голубого топлива через Украину. В понедельник, 30 декабря, "Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Договор заключен по принципу "качай или плати". Контракт на транзит газа из России через Украину предусматривает прокачку в первый год 65 млрд кубов, в следующие 4 года по 40 млрд.

Ранее Молдова и Украина подписали соглашение о транзите газа с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Молдовагаз, оно предусматривает взаимодействии операторов газотранспортных систем во всех точках межсистемных соединений Украины и Молдова (а именно в Алексеевке, Гребениках, Каушанах, Ананьеве, Лиманском).

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