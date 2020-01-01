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Сергей Пушкуца

Заявление главы Минфина: как Молдова вступила в 2020 год

© Sputnik / Rodion Proca
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200101/28736015/zayavlenie-glava-minfin-kak-moldova-vstupila-2020-god.html

Министерство финансов республики подвело итоги ушедшего года и обозначило приоритеты на новый 2020-й.

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Министерство финансов Молдовы объявило об успешном завершении 2019 бюджетного года - по состоянию на 31 декабря не осталось невыплаченных платежей из госбюджета.

"Очень важно, что в 2020 год мы вступаем без задолженностей. В следующем году мы обеспечим регулярное финансирование всех бюджетных выплат, приоритетными являются социальные и зарплатные", - сказал вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

 отметил, что 30 декабря 2019 года, в строгом соответствии с Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181/2014, произведены последние поступления и платежи в/из бюджета и полностью профинансированы все платежные документы, представленные в казначейство властями и бюджетными учреждениями.

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