Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 января. Во второй день нового года ситуация на валютном рынке выдастся довольно неоднозначной – кто-то из основных игроков продолжит сдавать позиции, а кто-то, наоборот, переходит в наступление.

Евро за сутки подорожает на пять банов и установится на отметке в 19,3163 лея.

Доллар практически не изменится в цене, но выйдет после празднования Нового года в "миноре". В четверг "американец" разместится на уровне в 17,2052 лея.

За год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот евро несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль немного подешевеет – до 0,2765 лея, а украинская гривна - 0,7204 лея.

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