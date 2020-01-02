Эксперт: освобождение экспорта от пошлин в России поможет экономике Молдовы

Молдавские предприниматели готовятся вернуться на российский рынок. С 1 января 2020 года Россия расширила список категорий молдавских товаров, которые можно экспортировать без таможенных пошлин.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Правительством России продлены на полгода - до 30 июня 2020 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Председатель профильной парламентской комиссии, депутат Раду Мудряк, считает, что возвращение определенных категорий товаров на российский рынок будет стимулировать молдавский экспорт и создать условия для оживления внешней торговли в этих сегментах.

"С пошлинами, которые применяются в настоящее время, мы не очень конкурентоспособны на российском рынке, поэтому освобождение от пошлин создаст благоприятные условия для нашей продукции на российском рынке. В то же время, если речь идет о доступе к рынку говядины в Российской Федерации, это стимулирует оживление животноводческого сектора в Молдове", - сказал Раду Мудряк в радиостудии Sputnik Молдова.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что после заключения соглашений с Россией беспошлинный режим охватит около 70% номенклатуры молдавской продукции, экспортируемой в РФ.

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