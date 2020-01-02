Рекордные сборы - насколько таможенники Молдовы пополнили бюджет в 2019 году

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. За 2019 год Таможенная служба Молдовы пополнила госбюджет республики на 22,8 миллиарда леев, что почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м, и на 2,524 миллиарда превышает показатели 2017-го.

Больше всего средств собрали с уплаты гражданами Молдовы и иностранцами налога на добавочную стоимость. Еще один источник поступлений в бюджет - оплата акцизов и таможенных пошлин.

От импорта в республику топлива и нефтепродуктов собрали 41,4 процента поступлений, с уплаты акцизов на ввозимую табачную продукцию - 33,4 процента, с импорта автомобилей - 18 процентов.

Как отметили в Таможенной службе, такие рекордные показатели сборов средств в государственный бюджет Молдовы обусловлены, прежде всего, улучшением досмотра на рубежах страны, проведением качественного контроля, а также благодаря ответственности граждан, которые добровольно декларируют ввозимые товары.

Упрощение процедур прохождения таможенного контроля, введение системы электронной подачи деклараций также способствовали увеличению сборов в госказну, связанных с международной торговлей, импортом и экспортом товаров.

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