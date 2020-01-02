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Экономика.

Лей "бьет" все основные валюты - что происходит в "обменниках" страны

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200102/28747726/ley-bet-vse-osnovnye-valyuty-chto-proiskhodit-v-obmennikakh-strany.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в начале нового, 2020 года.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Период зимних праздников отличается тем, что большинство граждан стремятся разменять валюту, заработанную за рубежом, на молдавские леи, вследствие чего на рынке страны наблюдается переизбыток наличности в евро, долларах, российских рублях, гривнах и румынских леях.

Этот переизбыток каждый год, после того, как пробьют куранты, и приводит частично к тому, что в обменных кассах все основные "игроки" начинают стоить заметно дешевле, чем в период предновогодней суеты. 

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 3 января, а также на ближайшие два выходных дня.

Слитки золота, архивное фото.
© CC0 / Pixabay
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Основные обмениваемые в Молдове валюты демонстрируют согласованное отступление, лишь по двум обменным категориям не будет замечено колебаний. Это - украинская гривна, которая сохранит в ближайшие три дня обменный курс равный 0,72 лея. Также крепким будет российский рубль, который неизменно будет торговаться по 0,27 в переводе на национальное платежное средство.

Наш ближайший географически "валютный сосед" (румынский лей) проявит некоторую робость и сдаст позиции в ближайшие два дня на два молдавских бана - до 4,01 в пересчете на молдавскую валюту. 

Наибольший удар со стороны молдавского лея примет в ближайшие три дня евро - он отступит сразу на 10 банов и будет торговаться по 19,21 лея. 

Доллар также проявит слабость - его обменный курс в пятницу и выходные дни установится на отметке в 17,17 лея.

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Теги:
обмен валют, евро, доллар, лей


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