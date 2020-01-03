Молдова между экономическим ростом и хронической бедностью

Как Молдова пережила бурный на события и изменения 2019 год с экономической точки зрения, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Минувший 2019 год запомнился резонансными политическими событиями, которые привели к существенным изменениям в Молдове. За прошедшие 12 месяцев республика пережила парламентские и местные выборы, формирование коалиции между правыми и левым, ее последующий распад, а также три правительства… Как бурный 2019-й повлиял на экономику страны, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

"Не смотря на экономический рост, экономика находится в таком полузамороженном состоянии", - заявила советник президента Молдовы по экономическим вопросам, экономический эксперт Елена Горелова в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как политические события 2019-го повлияли на бизнес

Горелова считает, что на фоне бурных политических событий в 2019 году, бизнес затаился. То есть предприниматели не знали, как себя вести, не понимали, какая будет политика. Последний пример, напомнила эксперт, те большие изменения в налоговой политике, которые произошли в начале 2019 года, а затем в конце.

"То есть бизнес не мог строить длинные стратегии. А это большая проблема для развития молдавского предпринимательства. Бизнес не строит длинные стратегии, не выдвигает долгосрочных крупных инвестиционных проектов, а это значит, что движения у нас не будет такого, на которое мы рассчитываем, на какой-то экономический прорыв", - сказала Горелова.

С другой стороны, как пояснила экономист, это не повлияло на стабильность - бизнес как работал на товарных рынках, судя по статистике внешней торговли, так он там и остался

"Бизнес работал и на внутреннем рынке - объемы продаж пусть ненамного, но росли. Поэтому, если говорить с точки зрения, допустим, того, как он проявил себя в торговле, то в продажах это все было, скажем, на среднестатистическом уровне последних лет. Это дает нам в 2019 году рост ВВП около 4%, что на уровне предыдущих двух лет", - добавила эксперт.

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Реакция банков

По мнению Гореловой, стабильность сохранялась в бизнес среде, но минус заключался в невозможности строить планы на долгосрочные стратегии развития своего дела, искать под эти проекты каких-то серьезных партнеров, брать кредиты в банках под осуществление этих проектов.

"В связи с этим у банков избыточная ликвидность. То есть как бы и банковский сектор в таком чуть-чуть замороженном состоянии, с точки зрения их кредитной деятельности. Хотя последние месяцы 2019 года объем кредитных ресурсов растет, но не так, как бы этого хотелось. Банки имеют средства, но не знают, куда их, скажем так, использовать", - считает экономист.

Как Молдова торговала в 2019-м?

Говоря о внешней торговле Горелова отметила, что с января по октябрь 2019 года объем экспорта республики на российский рынок увеличился на 11%.

"В то время как объем экспорта на рынок ЕС практически не вырос и даже немного упал. Здесь очень трудно сравнивать динамику, потому что Россией с 2019 года снимала ограничения по поставкам – пошлины на пять товарных группы, которые были введены в 2014 году, были аннулированы. Это дало возможность нашим производителям увеличить объем поставок на 11%", - сказала экономист.

Она добавила, что на восточном рынке у Молдовы позиции практически не изменились.

"Тот рост, который наблюдался в страны ЕС, видимо, себя исчерпал. Если в прежние годы у нас там был ощутимый рост даже двузначные цифры, то сейчас это практически нулевой рост в 2019 году", - добавила специалист.

Как считает Горелова, нужно работать как с восточными партнерами, используя все преимущества этого рынка, так и с западными партнерами. "Экономика нашей страны зависима и от экспорта, и от импорта. Поэтому от погоды на внешних рынках и наших отношений с партнерами зависят конечные итоги, которые мы получаем в республике, - и наполнение бюджета, и наши возможности развития сферы здравоохранения, сектора образования и получения зарплат бюджетникам", - сказала экономист.

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По ее словам, единственная оптимальная модель для Молдовы – иметь и с Востоком, и с Западом хорошие прежде всего торгово-экономические отношения. Использоваться все преимущества, которые дают нам эти рынки.

Инвестиции, инфраструктура и производство

Горелова отметила, что исходя из статистике, которая наблюдалась в течение 2019 года и последних лет, ощутимого инвестиционного роста нет.

Как считает экономист, Молдове нужен ежегодный рост инвестиций, по моим оценкам, не менее 15%. И это, по мнению советника президента, реально.

"Без инвестиций развития экономики у нас не будет. Это всем понятно. Инвестиции нужны не только инфраструктуру, которая обеспечивает развитие производства, но и в само производство. А вот здесь у нас самое слабое место. Если мы решим проблему с инфраструктурой, следующая задача (хотя эти задачи должны быть параллельны) – большие частные и не частные инвестиции в само производство", - пояснила она.

Эксперт добавила, что сейчас у Молдовы структура производства на уровне 1950 года. Это значит, что доля сельского хозяйства и промышленности одинакова. А под конец СССР у Молдовы была очень высокая доля производства.

Экономический рост и хроническая бедность: где связь?

Для молдавской экономики рост ниже 7% не представляет ни качественный прогресс, а количественный. Такое мнение высказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Сложно определить точный фактор, который привел бы к значительному росту ВВП. Тем не менее, решением может быть денежная политика Национального банка, которая будет стимулировать банки финансировать бизнес", - считает собеседник.

Экономический эксперт Татьяна Ларюшина в оценках экономических итогов года также оказалась не очень оптимистична.

"Придерживаюсь мнения тех, кто не рассматривает рост в 2,5-3% как рост, при котором страна может справиться с главной своей задачей, - победить унизительную бедность большинства проживающего здесь гражданами при условиях увеличивающегося неравенства между очень-очень богатой маленькой прослойкой людей и остальным населением", - сказала Ларюшина.

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По ее словам, продолжается это очень долго, а бедность приобретает уже хронический характер.

"К хронической бедности, которая в сочетании с неравенством является очень тяжелым последствием для общества, добавляется еще и сильнейший демографический кризис. Молдова находится при этом в очень ожесточенной конкуренции с другими экономиками в регионе за молодую рабочую силу, потому что Европа, как известно, стареет, а рабочая сила из Молдовы легко ассимилируется в любые экономики – будь это Россия, Великобритания или европейский рынок", - сказала она.

По ее мнению, эта тенденция будет только усиливаться. "Насколько это справедливо? Нет, не справедливо, что последствия сложившейся экономической модели будут и дальше будут деструктивно влиять на положение людей, которые здесь пытаются выжить. Рождение второго или третьего ребенка моментально отбрасывает семью на край бедности. Службы соцподдержки чисто символические", - сказала Ларюшина.

Она также обратила внимание, что бизнес, креативные люди эмигрируют, забирая с собой семью, коллег, капитал и увозят идеи отсюда. "Очень больно смотреть на школьников-победителей олимпиад, которые моментально объявляют о том, что они не видят, как дальше получать качественное образование и реализовывать свои идеи и таланты в этой стране", - добавила эксперт.

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Бедность, цены, будущее детей, коррупция и безработица – это пять вещей, которые больше всего беспокоят жителей Молдовы. Таковы данные социологических опросов. Также граждан республики настораживают болезни, финансовый кризис, уровень преступности и так далее.

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