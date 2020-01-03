Президент Молдовы обсудил с главой Нацбанка подготовку программы с МВФ

Глава республики считает, что нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу вопросы, касающиеся подготовки программы с Международным валютным фондом.

"Обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки программы (сотрудничества - прим.ред.) с Международным валютным фондом, что очень важно для укрепления макроэкономической базы и обеспечения экономического развития нашей страны", - написал Додон в Facebook по итогам беседы с Армашу.

По словам главы республики, стороны также обговорили ход реформы банковского сектора.

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"В этом контексте подчеркнули необходимость независимой деятельности Центробанка с целью реализации обозначенных им приоритетных направлений. Пришли к единому мнению о том, что нам нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. В связи с этим я приветствовал те значительные усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы", - заключил Додон.

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