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Международный валютный фонд

Президент Молдовы обсудил с главой Нацбанка подготовку программы с МВФ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200103/28753043/prezident-moldova-obsudil-glavnoy-natsbank-podgotovka-programmy-imf.html

Глава республики считает, что нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Национального банка Молдовы Октавианом Армашу вопросы, касающиеся подготовки программы с Международным валютным фондом.

"Обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки программы (сотрудничества - прим.ред.) с Международным валютным фондом, что очень важно для укрепления макроэкономической базы и обеспечения экономического развития нашей страны", - написал Додон в Facebook по итогам беседы с Армашу.

Президент Молдовы Игорь Додон, иллюстративное изображение
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обсудил важность возврата денежных средств в Нацбанк
По словам главы республики, стороны также обговорили ход реформы банковского сектора.

Додон обсудил важность возврата денежных средств в Нацбанк>>>

"В этом контексте подчеркнули необходимость независимой деятельности Центробанка с целью реализации обозначенных им приоритетных направлений. Пришли к единому мнению о том, что нам нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. В связи с этим я приветствовал те значительные усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы", - заключил Додон.

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