Каковы были сборы налоговой службы в нацбюджет в 2019 году

Прошедший год стал для ведомства урожайнее предыдущего 2018 - его доходы выросли на 2,2 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik, Анна Руссу. Сборы Государственной налоговой службы, собранные в национальный публичный бюджет в 2019 году, составили 39,1 миллиарда леев.

В госбюджет в прошлом году было собрано 17,2 миллиарда леев, что на 760,4 миллиона (4,6%) леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доходы, зарегистрированные в местных бюджетах, составляют 3,8 миллиарда леев. Это на 51,3 миллиона леев (1,4%) выше уровня, зафиксированного за аналогичный период предыдущего года.

В бюджет государственного социального страхования за указанный период поступило 13,4 миллиарда леев, что на 761,6 млн леев (6%) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Поступления в фонды обязательного медицинского страхования составили около 4,7 млрд леев, что на 658,2 миллиона леев (16,3%) больше, чем в 2018 году.

ГНС отмечает, что задача поступлений, администрируемых ведомством в национальный публичный бюджет, была выполнена на 100,3%.

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