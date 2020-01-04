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Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK)

Для ряда отраслей промышленности в Приднестровье снижены налоги

© RIA Novosti / Sergei Subbotin
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200104/28760068/dlya-ryada-otrasley-promyshlennosti-v-pridnestrove-snizheny-nalogi.html

Снижение касается определенного вида налогов – ставки на доходы организации, и такое новшество вступило в силу с начала нового года.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. С 1 января для ряда отраслей промышленности в приднестровском регионе была снижена ставка налога на доходы организаций. Уменьшение налоговой нагрузки коснется сферы черной металлургии, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, автомобильной, стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности.

ОАО Магнитогорский металлургический комбинат
© Sputnik / Александр Кондратюк
Какая отрасль тянет промышленность Приднестровья вниз
По мнению представителей исполнительной власти, выступивших авторами этого изменения в законе, данная мера будет стимулировать хозяйствующих субъектов к открытию на территории Приднестровья новых производств, а также увеличению количества налогоплательщиков.

"Это положительно скажется на итоговых суммах налоговых платежей в бюджет региона, которые покроют суммы возможных недопоступлений по налогу на доходы. При этом прогнозируется рост числа занятых в указанных видах производств", - отмечается в пояснительной записке.

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Теги:
доход, налоги, промышленные объекты, промышленность, Приднестровье


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