Планирование закупок: в медучреждениях Приднестровья установят новый порядок

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Медучреждения Приднестровья в 2020 году перейдут на новый порядок планирования закупок. Приказ об этом подписал глава профильного ведомства Алексей Цуркан. Новшество представили главврачам в Минздраве регионе.
"Документом устанавливаются конкретные лица Минздрава, осуществляющие контроль за соблюдением медицинскими учреждениями сроков заключения договоров на закупку медико-фрамацевтической продукции, дезинфицирующих средств, продуктов питания и горюче-смазочных материалов, - отметили в ведомстве.
"Основное, что есть в этом приказе, – это ваша обязанность за месяц до истечения остатков на складе уже заключать договоры. Для этого необходимо составить календарный план закупок на год", - отметил глава ведомства.
Как заверили руководители лечебно-профилактических организаций, перебоев с лекарствами, изделиями медицинского назначения, реактивами, дезинфицирующими средствами, продуктами питания и горюче-смазочными материалами не будет: на январь-февраль (а по некоторым позициям и на первый квартал года) потребность учреждений полностью закрыта.
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