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Планирование закупок: в медучреждениях Приднестровья установят новый порядок

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200104/28761354/planirovanie-zakupok-v-meduchrezhdeniya-pridnestrovya-ustanovyat-novyy-poryadok.html

Соответствующий приказ, регулирующий порядок оформления договоров на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, был подписан главой профильного ведомства.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. Медучреждения Приднестровья в 2020 году перейдут на новый порядок планирования закупок. Приказ об этом подписал глава профильного ведомства Алексей Цуркан. Новшество представили главврачам в Минздраве регионе.

"Документом устанавливаются конкретные лица Минздрава, осуществляющие контроль за соблюдением медицинскими учреждениями сроков заключения договоров на закупку медико-фрамацевтической продукции, дезинфицирующих средств, продуктов питания и горюче-смазочных материалов, - отметили в ведомстве.

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Эти люди смогут самостоятельно (без утверждения в Минздраве) заключать договоры за средства специального бюджетного счета на сумму, не превышающую 30 тысяч приднестровских рублей ($1,86 тысяч) в год. Постоянный контроль за наличием необходимых медучреждениям товаров обязаны осуществлять их руководители. Они будут фиксировать фактический расход товаров, соотносить с потребностью и планировать их закупки.

"Основное, что есть в этом приказе, – это ваша обязанность за месяц до истечения остатков на складе уже заключать договоры. Для этого необходимо составить календарный план закупок на год", - отметил глава ведомства.

Как заверили руководители лечебно-профилактических организаций, перебоев с лекарствами, изделиями медицинского назначения, реактивами, дезинфицирующими средствами, продуктами питания и горюче-смазочными материалами не будет: на январь-февраль (а по некоторым позициям и на первый квартал года) потребность учреждений полностью закрыта.

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Теги:
закупки, медучреждения, медицина, Приднестровье


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