На таможне рассказали, изменятся ли нормы беспошлинного ввоза

В таможенной службе также напомнили о правилах ввоза продуктов питания, бытовой техники, продукции, приобретенной по интернету.

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2020 году нормы беспошлинного ввоза для физических лиц не изменятся. Об этом рассказали в Таможенном комитете Приднестровья.

В таможенной службе обращают внимание, что стоимостные ограничения при ввозе товаров для личного пользования не установлены.

"Значение имеют количество продукции и частота ее перемещения. Такие подходы действуют с начала 2019 года и значительно упрощают процедуру приобретения и ввоза товаров для личного пользования", - отмечают в службе.

Таможенники напоминают также правила ввоза продуктов питания. Так, одно физическое лицо может ввезти один раз в месяц 3 кг мяса и 3 кг колбасных изделий. Специфическая продукция, не оговоренная в перечне норм беспошлинного ввоза, относится к категории "прочие продукты питания" с возможностью ввоза без уплаты пошлины не более 10 кг не чаще одного раза в месяц и при условии, что она предназначена для личного потребления.

Бытовую технику для личного пользования можно ввезти для личного пользования однократно в течение года без уплаты пошлины и акцизного сбора.

Для любителей интернет-покупок отдельное уточнение: на товары, получаемые из-за рубежа по почте, распространяются общие нормы беспошлинного ввоза для физических лиц.

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