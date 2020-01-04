На таможне рассказали, изменятся ли нормы беспошлинного ввоза

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2020 году нормы беспошлинного ввоза для физических лиц не изменятся. Об этом рассказали в Таможенном комитете Приднестровья.
В таможенной службе обращают внимание, что стоимостные ограничения при ввозе товаров для личного пользования не установлены.
"Значение имеют количество продукции и частота ее перемещения. Такие подходы действуют с начала 2019 года и значительно упрощают процедуру приобретения и ввоза товаров для личного пользования", - отмечают в службе.
Бытовую технику для личного пользования можно ввезти для личного пользования однократно в течение года без уплаты пошлины и акцизного сбора.
Для любителей интернет-покупок отдельное уточнение: на товары, получаемые из-за рубежа по почте, распространяются общие нормы беспошлинного ввоза для физических лиц.
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