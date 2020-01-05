Как в Приднестровье решают вопросы снабжения теплом

Какие работы по совершенствованию отопительной системы проводились в 2019 году и какие намерены реализовать в новом году, рассказал директор главного предприятия региона в этой сфере "Тирастеплоэнерго".

ТИРАСПОЛЬ, 5 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в 2020 году намерены построить более десяти котельных. Об этом рассказал Олег Ищенко - директор "Тирастеплоэнерго" предприятия, снабжающего теплом население региона, госучреждений и хозяйствующих субъектов.

"В 2020-м мы хотим приступить к ремонту котельной техники в Тирасполе, строительству более 10 котельных по Приднестровью, реконструкции тепловых сетей и тепловых пунктов, которые в последние 5-7 лет вообще не ремонтировали", – поделился планами Ищенко.

Как рассказали в правительственной пресс-службе, в нынешнем году мастера предприятия в рамках инвестиционной программы, финансируемой из бюджета, заменили магистральные сети, обновили котельное оборудование и построили самую большую модульную котельную в Приднестровье в поселке Первомайск. В общей сложности затрачен 31 млн приднестровских рублей ($1,92 миллиона)– почти в три раза больше, чем в 2018 году.

"Фактически объем выполненных работ колоссальный. Мы заменили более 20 км сетей по всему региону, также участвовали в программах по восстановлению обратных тепловых сетей и капремонта внутриквартальных и внутридомовых сетей. То есть все сферы нашей деятельности были охвачены большими ремонтами", - сказал Ищенко.

Руководитель "Тирастеплоэнерго" отметил, что предприятие и дальше будет модернизироваться для того, чтобы вся система теплоэнергетики функционировала качественно, надежно, экономично и обеспечивала ежегодно теплом каждую приднестровскую семью.

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