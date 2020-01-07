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Бизнес

Какие риски возникают при создании бизнеса супругами - подробности

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200107/28767337/stalo-izvestno-kakie-riski-voznikayut-pri-sozdanii-biznesa-suprugami.html

Каковы шансы преуспеть в бизнесе в партнерстве со своим супругом, и какие могут быть риски? Об этом рассказал бизнес-тренер.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. "Семейный бизнес" - звучит красиво, многие из нас хотя бы раз в жизни задумывались о подобном проекте. Но практика показывает, что не все так просто, когда супруги задумывают запустить свой бизнес. В таком случае риски гораздо больше, чем если открывать обычный бизнес без партнера по жизни. 

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Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бизнес-тренер Александр Бордя. 

Он отметил, что для открытия успешного бизнеса нужно соблюсти несколько условий. В случае, если свое дело запланировали супруги, этих условий становится больше и выполнять их сложнее. 

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"По своему опыту могу сказать: самые неудачные партнерства в бизнесе - между супругами. Эмоциональная составляющая у супругов должна быть на высоком уровне, чтобы они оба были готовы к трудностям. На работе им придется обсуждать налоги, зарплату сотрудников или решать, кого выгнать. Когда же они вернутся домой - нужно стараться вести себя естественно, как обычные мужчина и женщина", - сказал бизнес-тренер в эфире радиостудии Sputnik Moldova.

По его словам, как правило, совместный бизнес супругов постепенно может привести к разладу их отношений в семье. 

"Я видел только две-три пары, которые преуспевают, но в большинстве случаев они делают вид, что счастливы", - пояснил эксперт. 

По мнению специалистов, успех в семейном бизнесе зависит от темперамента обоих супругов, а также от поставленных ими целей. К примеру, если оба партнера склонны доминировать и не уступать другому, то в таких случаях не рекомендуется даже пытаться начать свое дело. Если оба партнера не хотят брать на себя роль лидера, то бизнес превратится в обычное хобби, на которое приходится тратить деньги без какой-либо отдачи. 

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Теги:
Молдова, семья, бизнес


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