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Курс валют: что ждет евро и доллар после праздников

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 января. В первый рабочий день после затянувшихся выходных основные игроки будут вялыми - одни перейдут в наступление, другие - несколько сдадут позиции.

Дмитрий Голубовский
© Sputnik /
Голубовский: какая валюта упадет в цене, а какая вырастет в 2020 году

Евро за сутки подешевеет на четыре бана и установится на отметке в 19,1786 лея.

Доллар наоборот подорожает на пять банов и разместится на уровне в 17,2322 лея.

За год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "зеленый" начал отвоевывать позиции, а вот евро стал их сдавать.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 9 января окажется украинская гривна, которая установится на уровне в 0,7282 лея. Российский рубль немного подешевеет – до 0,2777 лея, а румынский лей будет торговаться по 4,0121 в пересчете на нацвалюту.

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