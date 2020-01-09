Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги

Цены на золото в мире выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года, выгодно ли хранить сбережения в драгоценном металле - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.

Другие драгметаллы также резко выросли в цене. Стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2030,28 доллара за унцию.

Цена на серебро обновила максимум сентября прошлого года и достигла 18,5081 доллара за унцию. При этом, как сообщает издание, аналитики Goldman Sachs ждут, что золото будет расти в цене быстрее нефти, а темпы роста будут еще более высокими, чем сейчас.

В Молдове сегодня покупку инвестиционных монет или слитков сложно назвать выгодным способом для краткосрочного инвестирования, так как их приобретение сопряжено с дополнительными расходами и при этом с низкой ликвидностью.

Что касается ювелирных украшений, их сегодня довольно трудно продать.

"Проблема золота в том, что в кризис это непопулярный актив, особенно в нынешний период. Вообще такие инструменты появляются, как аналог уже существующих методов вложения", — считает экономический эксперт Роман Киркэ, который прокомментировал для Sputnik ликвидность драгоценного металла при нестабильной финансовой ситуации.

Все инвесторы сходятся во мнении, что инвестирование в драгметаллы является надежным способом сохранить крупную сумму в течение длительного времени (более 5 лет).

В краткосрочной же перспективе особого смысла вкладывать средства в золото нет, разница между покупкой и продажей не покрывает не только инфляцию, но порой даже цену приобретения такого актива.

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