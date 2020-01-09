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Виноградник

Молдавский виноград - на вес золота: как в России продают янтарные гроздья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200109/28801881/moldavskiy-vinograd-na-ves-zolota-kak-v-russia-prodayut-yantarnye-grozdya.html

Рынки Российской Федерации продолжают оставаться приоритетным направлением для реализации молдавской плодоовощной продукции, в особенности, винограда.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik, Кристина Баш. Если ранее молдавский виноград экспортировали в самые большие города России, такие, как Москва и Санкт-Петербург, то сейчас грозди этого столового лакомства попадают все больше в регионы РФ. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров винограда из села Костешть Яловенского района Ион Сула.

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Собеседник подчеркнул: в последнее время Россельхознадзор усилил контроль плодоовощной продукции, поступающей на российский рынок из Молдовы, а фермеры научились поставлять исключительно качественные фрукты и овощи.

"Представители Россельхознадзора хотят подробно знать, как производится плодоовощная продукция в Молдове, имея доступ к результатам лабораторных анализов, выданных экспертами из Молдовы", - уточнил Сула. 

Елена Горелова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Собеседник также отметил, что сейчас российский рынок динамично развивается. Если 8 лет назад 70% экспортной продукции залеживалось на оптовых складах, сегодня порядка 60% поставляемых овощей и фруктов сразу попадают в большие торговые сети, то есть, попадают напрямую к потребителю.

"Представители ряда крупных торговых сетей из России ведут переговоры с молдавскими сельхозпроизводителями, наша продукция попадает к ним на прилавки. Мы - в постоянном диалоге с российскими торговыми представителями, также уже успели обсудить планы сотрудничества на 2020 год", - заявил Сула.

Он также уточнил, что следует повышать качество производимой продукции, чтобы диверсифицировать рынки ее реализации за рубежом. Помимо России, молдавский виноград экспортируют в Беларусь, Украину, Румынию и Польшу.

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Теги:
экспорт, виноград, Молдова, Россия


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