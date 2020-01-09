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Майя Санду

Операции с госсобственностью: что задумала Майя Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200109/28804358/operatsii-s-gossobstvennostyu-chto-zadumala-maia-sandu.html

В партии PAS предложили изменить законодательство: поправки касаются операций с государственными компаниями и объектами.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) предлагает запретить сомнительным инвесторам, оффшорным компаниям участвовать в тендерах по приватизации госсобственности, которая имеет стратегическое значение для Молдовы. Соответствующий законопроект представила лидер политформирования Майя Санду на пресс-конференции в четверг.

"Мы представляем законопроект, который призван изменить национальное законодательство, чтобы предприятия, объекты и области стратегического значения для Молдовы были защищены от сомнительных инвестиций", - сказала Санду.

Air Moldova
© Sputnik / Rodion Proca
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Она пояснила, что имеет ввиду, в частности, "Международный аэропорт Кишинева, Moldtelecom, защиту и хранение данных, железнодорожный транспорт и другие объекты национального значения, которые важны с точки зрения безопасности Молдовы".

"Некоторые из них со временем попали в руки сомнительных граждан, анонимных инвесторов", - отметила Санду.

Согласно предложенным поправкам, PAS настаивает на включение в законодательство республики определенных ограничений в процессе проведения подобных сделок.

"К примеру, говоря об аэропорте и концессии оффшорной компанией, это означает введение запрета - чтобы такого типа транзакции не проводились. А в случае, когда определенные предприятия, которые уже находятся в руках частных лиц, согласно нашим предложениям, требуется соглашение властей, чтобы такие сделки состоялись", - сказала Санду.

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Международный аэропорт Кишинева
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Как пояснила политик, когда речь идет об аэропорте, то, согласно поправкам, если кто-то хочет передать контракт о концессии другому частному лицу, то власти должны иметь право и рычаги для проверки, хорошая ли у нового владельца репутация, не представляет ли это физическое лицо или юрлицо опасности для Молдовы.

"И если есть такие проблемы, то тогда такая транзакция не может быть совершена. Например, всем известно, как важная компания Air Moldova была приватизирована без проверки инвестора. Те предложения, о которых мы говорим сегодня, не дадут произойти такого рода приватизации", - заключила Санду.

Пока проект выставлен на публичное обсуждение, но в партии PAS надеются на поддержку инициативы в парламенте.

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