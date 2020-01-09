Операции с госсобственностью: что задумала Майя Санду

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Партия "Действие и солидарность" (PAS) предлагает запретить сомнительным инвесторам, оффшорным компаниям участвовать в тендерах по приватизации госсобственности, которая имеет стратегическое значение для Молдовы. Соответствующий законопроект представила лидер политформирования Майя Санду на пресс-конференции в четверг.
"Мы представляем законопроект, который призван изменить национальное законодательство, чтобы предприятия, объекты и области стратегического значения для Молдовы были защищены от сомнительных инвестиций", - сказала Санду.
"Некоторые из них со временем попали в руки сомнительных граждан, анонимных инвесторов", - отметила Санду.
Согласно предложенным поправкам, PAS настаивает на включение в законодательство республики определенных ограничений в процессе проведения подобных сделок.
"К примеру, говоря об аэропорте и концессии оффшорной компанией, это означает введение запрета - чтобы такого типа транзакции не проводились. А в случае, когда определенные предприятия, которые уже находятся в руках частных лиц, согласно нашим предложениям, требуется соглашение властей, чтобы такие сделки состоялись", - сказала Санду.
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"И если есть такие проблемы, то тогда такая транзакция не может быть совершена. Например, всем известно, как важная компания Air Moldova была приватизирована без проверки инвестора. Те предложения, о которых мы говорим сегодня, не дадут произойти такого рода приватизации", - заключила Санду.
Пока проект выставлен на публичное обсуждение, но в партии PAS надеются на поддержку инициативы в парламенте.
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