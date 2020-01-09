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Курс валют

Курс валют на пятницу: кто подорожает, а кто упадет в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200109/28811084/kurs-valyut-na-pyatnitsu--kto-podorozhaet-kto-upadet-v-tsene.html

Какой будет 10 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 10 января.

Согласно опубликованным данным, американская валюта подорожает более, чем на два бана, до 17,2557 леев за один доллар США.

Евро, напротив, незначительно упадет в цене, менее, чем на один бан и будет стоить 19,1634 лея.

Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
Деньги и экономика – что ждет Молдову в 2020 году

Та же судьба ждет украинскую гривну и румынский лей.

Украинская платежная единица подешевеет на один бан, до 0,7150 лея за гривну.

Румынский лей станет легче менее, чем на один бан и будет стоить 4,0110 молдавских лея.

Российский рубль подорожает менее, чем на один бан, до 0,2817 лея.

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Теги:
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