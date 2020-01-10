Какие товары-новинки появились в Приднестровье в 2019 году

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв – Sputnik. Торгово-промышленная палата Приднестровья не первый год проводит акцию "Покупай приднестровское". Итоги 2019 года показали, что предприятия левобережья Днестра порадовали покупателей тремя сотнями новинок.

"В 2019 году реализация проекта "Покупай приднестровское" была ориентирована на привлечение внимания к расширению ассортимента местной продукции. Исходя из этого в ТПП приняли решение обозначать новые товары ярким указателем - "Новинка-2019", - отметили в ведомстве.

Эти указатели можно было увидеть как на выставках-ярмарках, так и в торговых точках региона. С мая по ноябрь Торгово-промышленная палата провела восемь выставок-ярмарок и два фестиваля. В каждом мероприятии принимало участие в среднем 58 предприятий (индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств).

За это время 70 фирм представили свыше 300 новых наименований продукции. С наибольшей скоростью обновлялся ассортимент у предприятий легкой промышленности (смена сезонных коллекций). Многие из них выпустили более десятка новых моделей одежды и обуви.

Предприятия пищевой промышленности чаще радовали вновь созданными продуктами. Рекордное количество новинок выпустил Тираспольский хлебокомбинат - 20 наименований кондитерской и сдобной продукции.

В 2019 году реализация проекта "Покупай Приднестровское" легла в основу госпрограммы поддержки предпринимательства и бизнеса в Приднестровье.

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