Что произойдет с экономикой Молдовы - прогнозы на 2020 год

В Молдове был зарегистрирован экономический рост в 2019 году в 3,6 процента, этот же ритм сохранится и в наступившем 2020 году, такие прогнозы содержатся в отчете "Перспективы глобальной экономики", представленном Всемирным банком.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. В 2020 году в Молдове сохранится экономический рост в 3,6% - такой же, как в прошлом, 2019-м. Уровень ВВП на душу населения в нынешнем году вырастет всего на 4%. Такие данные содержатся в отчете Всемирного банка. Более того, в 2021 году темп роста экономики страны не изменится.

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Последние данные, опубликованные Национальным бюро статистики, демонстрируют, что уровень ВВП за первые девять месяцев прошлого года возрос на 4,3%. Однако нельзя исключать, что показатели последних трех месяцев минувшего года, которые еще не подсчитаны, приведут к тому, что годовой индекс валового внутреннего продукта в 2019-м упадет.

Отраслями, которые наиболее поспособствовали росту молдавской экономики в минувшем году, стали торговля, транспортные и ремонтные услуги, отельный бизнес, сфера общественного питания. Такие направления, как сельское и лесное хозяйство, а также рыбоводство, принесли молдавской экономике рост всего в 1%.

Как обеспечить рост ВВП в Молдове

Между тем экономисты утверждают, что в Молдове очень много ниш, которые могли бы развиваться более интенсивно.

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В пример специалисты приводят текстильную промышленность. Продукция этой отрасли, по мнению экспертов, могла бы идти не только на российский, но и на евразийский рынок.

С того момента, как Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском союзе, страна готова занять нишу посредника между Евросоюзом и ЕАЭС. Это может дать огромный рост ВВП — до 7% при правильном подходе. Это - рекордные показатели, считают экономисты.

Они обращают внимание на то, что потребности Евразийского союза в несколько десятков раз превышают возможности производства Молдовы, поэтому рынок - неограниченный.

Правильная политика, выстраиваемая руководством Молдовы, дает возможность, чтобы страна эту нишу заняла, утверждают специалисты.

Однако для обеспечения роста национальной экономики необходимы правовые гарантии возврата инвестиций, безопасности ведения бизнеса на территории страны.

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