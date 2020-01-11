Что произойдет с экономикой Молдовы - прогнозы на 2020 год

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. В 2020 году в Молдове сохранится экономический рост в 3,6% - такой же, как в прошлом, 2019-м. Уровень ВВП на душу населения в нынешнем году вырастет всего на 4%. Такие данные содержатся в отчете Всемирного банка. Более того, в 2021 году темп роста экономики страны не изменится.
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Отраслями, которые наиболее поспособствовали росту молдавской экономики в минувшем году, стали торговля, транспортные и ремонтные услуги, отельный бизнес, сфера общественного питания. Такие направления, как сельское и лесное хозяйство, а также рыбоводство, принесли молдавской экономике рост всего в 1%.
Как обеспечить рост ВВП в Молдове
Между тем экономисты утверждают, что в Молдове очень много ниш, которые могли бы развиваться более интенсивно.
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В пример специалисты приводят текстильную промышленность. Продукция этой отрасли, по мнению экспертов, могла бы идти не только на российский, но и на евразийский рынок.
С того момента, как Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском союзе, страна готова занять нишу посредника между Евросоюзом и ЕАЭС. Это может дать огромный рост ВВП — до 7% при правильном подходе. Это - рекордные показатели, считают экономисты.
Правильная политика, выстраиваемая руководством Молдовы, дает возможность, чтобы страна эту нишу заняла, утверждают специалисты.
Однако для обеспечения роста национальной экономики необходимы правовые гарантии возврата инвестиций, безопасности ведения бизнеса на территории страны.
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