Дорога к банкротству: какие ошибки чаще допускают молдавские бизнесмены

Граждане, желающие работать на себя, а не на кого-то, решаются открыть свой бизнес, но часто уже на первых этапах допускают множество ошибок.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Изучение рынка, желание достичь большой цели за короткий срок, неумение найти подходящих людей на определенные должности – все это самые распространенные ошибки молдавских предпринимателей.

Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бизнес-тренер Александр Бордя.

По его словам, множество молдавских бизнесменов расписывают для себя далеко идущие планы, а на деле они просто выбрасывают деньги, потому что допускают одну ошибку за другой, что со временем приводит к банкротству.

"Первая ошибка наших бизнесменов – думают очень глобально, хаотично, не достигая даже небольшого, но видимого результата", - сказал Бордя.

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Эксперт считает, что молдавские предприниматели продолжают мечтать о крупном бизнесе, который начнет приносить им огромные доходы уже через ночь, что является утопией.

Собеседник также рассказал, как следует открывать свой бизнес: шаг за шагом, начиная с малого и постепенно идя к расширению.

"У нас пытаются открыть бизнес наоборот. Приходят люди к инвестору и говорят, что им нужны деньги для открытия сети кондитерских по всей стране, а на все им нужно порядка 300 тысяч евро. Как правило, такие предложения делают люди, ни разу не державшие в своих руках более 30 тысяч леев", - пояснил Бордя.

Бизнес-тренер уточнил, что в нашей стране очень много проектов, с помощью которых можно получить необходимые денежные средства для открытия бизнеса.

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"Наши предприниматели получают различные гранты и продвигают свои идеи, прося финансирование. Но все они потом становятся очень проблематичными, в том числе и для наших партнеров, которые вынуждены толкать молдавских предпринимателей в спину и подчищать их ошибки. Если бизнесмен ранее управлял небольшими суммами, то он не сможет вести крупный бизнес. Постепенно такое ведет к банкротству", - объяснил собеседник Sputnik.

Эксперт добавил, что новички в бизнесе часто забывают, что для успешного развития дела нужно собрать команду специалистов. Ведь, по словам Борди, бизнесмен хорош в создании идеи и воплощении ее в жизнь, а дальше должны работать специалисты и качественный менеджер.

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