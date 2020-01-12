Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше

Валютные танцы: экономические эксперты подвели итоги поведения лея к евро и доллару за 2019 год и дали свою оценку тому положению, в котором оказался молдавский "лев".

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавский лей начал 2020 год на самом высоком за последние пять лет уровне, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По его словам, в первую неделю текущего года молдавский лей по отношению к валютной корзине евро–американский доллар достиг отметки в 18,28 пункта. В сравнении с долларом лей на начало 2020-го добился более слабых результатов, но по отношению к евро ситуация лучше, считает эксперт.

Характеризуя поведение молдавского "льва", Ионицэ пришел к выводу, что оно было зеркальным - в течение первого полугодия 2018-го нацвалюта непрерывно укреплялась, а затем последовал период падения. Он обратил внимание, что в 2019-м ситуация стала диаметрально противоположной: сначала было сильное обесценивание, а потом последовали несколько месяцев роста.

"В 2020-м рекомендуем Нацбанку избегать ситуаций 2019-го, когда мы наблюдали резкое укрепление/девальвацию национальной валюты. НБМ не преследует цель удерживать валютный курс на определенном уровне, но, безусловно, он обязан избегать стрессовых ситуаций на валютном рынке", - сказал Ионицэ.

Как считает экономист, валютные резервы, превышающие три миллиарда долларов, позволяют Нацбанку обеспечивать плавные колебания валютного курса и не допускать валютных потрясений на рынке.

С чем связано укрепление лея в 2019-м

Молдавский лей укрепился за минувший год, однако эта динамика может показаться позитивной только на первый взгляд. Экономист Виорел Гырбу считает, что поведение лея означает не консолидацию экономики, а "структурные дисфункции, с которыми сталкивается страна".

Что повлияло на укрепление лея:

рост предложения валюты со стороны физлиц;

предоставление грантов и кредитов со стороны внешних доноров (в период правительства Санду);

Нацбанк закупал осенью 2019 года меньше валюты, чем обычно.

По словам Гырбу, деятельности молдавских экспортеров способствуют периоды, когда лей обесценивается по отношению к евро и доллару.

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Прогнозы властей

Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики и инфраструктуры страны.

Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару составит 18,47 лея, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.

Курс лея к доллару США

(данные Минэкономики) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Среднегодовой курс 18,82 19,92 18,49 16,8 17,74 18,47 19,05 19,63 На конец года 19,66 19,98 17,1 17,14 18 18,94 19,5 20,1

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