Курс валют в 2020-м: как начал год молдавский лей, что его ждет дальше

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Молдавский лей начал 2020 год на самом высоком за последние пять лет уровне, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
По его словам, в первую неделю текущего года молдавский лей по отношению к валютной корзине евро–американский доллар достиг отметки в 18,28 пункта. В сравнении с долларом лей на начало 2020-го добился более слабых результатов, но по отношению к евро ситуация лучше, считает эксперт.
Характеризуя поведение молдавского "льва", Ионицэ пришел к выводу, что оно было зеркальным - в течение первого полугодия 2018-го нацвалюта непрерывно укреплялась, а затем последовал период падения. Он обратил внимание, что в 2019-м ситуация стала диаметрально противоположной: сначала было сильное обесценивание, а потом последовали несколько месяцев роста.
"В 2020-м рекомендуем Нацбанку избегать ситуаций 2019-го, когда мы наблюдали резкое укрепление/девальвацию национальной валюты. НБМ не преследует цель удерживать валютный курс на определенном уровне, но, безусловно, он обязан избегать стрессовых ситуаций на валютном рынке", - сказал Ионицэ.
Как считает экономист, валютные резервы, превышающие три миллиарда долларов, позволяют Нацбанку обеспечивать плавные колебания валютного курса и не допускать валютных потрясений на рынке.
С чем связано укрепление лея в 2019-м
Молдавский лей укрепился за минувший год, однако эта динамика может показаться позитивной только на первый взгляд. Экономист Виорел Гырбу считает, что поведение лея означает не консолидацию экономики, а "структурные дисфункции, с которыми сталкивается страна".
Что повлияло на укрепление лея:
- рост предложения валюты со стороны физлиц;
- предоставление грантов и кредитов со стороны внешних доноров (в период правительства Санду);
- Нацбанк закупал осенью 2019 года меньше валюты, чем обычно.
По словам Гырбу, деятельности молдавских экспортеров способствуют периоды, когда лей обесценивается по отношению к евро и доллару.
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Прогнозы властей
Молдавский лей будет обесцениваться по отношению к американскому доллару в течение трех лет. Такие прогнозы делает министерство экономики и инфраструктуры страны.
Согласно прогнозу макроэкономических показателей, в 2020 году средний курс молдавского лея к доллару составит 18,47 лея, в 2021 - 19,05 лея, а в 2022 - 19,63 лея. Будущий год национальная валюта республики завершит с показателем в 18,94 лея за одного "американца", в конце 2021-го "зеленый" будет торговаться по 19,5 лея, а под занавес 2022-го - по 20,1 лея.
|Курс лея к доллару США
(данные Минэкономики)
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|2020 г.
|2021 г.
|2022 г.
|Среднегодовой курс
|18,82
|19,92
|18,49
|16,8
|17,74
|18,47
|19,05
|19,63
|На конец года
|19,66
|19,98
|17,1
|17,14
|18
|18,94
|19,5
|20,1
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