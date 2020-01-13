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Встреча президента Молдовы Игоря Додона с главой Нацбанка Октавианом Армашу и министром финансов Сергеем Пушкуцэ

Президент Молдовы провел встречу с главами Нацбанка и Минфина: о чем шла речь

© Photo : Dodon Igor
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200113/28839651/prezident-moldova-provel-vstrechu-s-glavoy-natsbanka-ministrom-finansov.html

Глава республики рассказал, что обсуждались детали возможного механизма использования национальной валюты, как платежного средства между экономическими агентами приднестровского региона и коммерческими банками Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Вопрос деятельности экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношений с коммерческими банками Молдовы президент Молдовы Игорь Додон обсудил в понедельник с главой Нацбанка Октавианом Армашу и вице-премьером, министром финансов Сергеем Пушкуцэ.

"Проведен анализ хода выполнения поручения президента по вопросу деятельности экономических агентов из приднестровского региона и их взаимоотношений с коммерческими банками Молдовы", - сообщил Додон на своей странице в Facebook по итогам рабочего заседания.

По его словам, глава Нацбанка рассказал о деталях возможного механизма использования национальной валюты, как платежного средства между экономическими агентами приднестровского региона и коммерческими банками Молдовы.

"В этом контексте подчеркнуто, что предлагаемые меры направлены на снятие любых рисков, связанных с отмыванием денег, согласно международным обязательствам, которые взяла на себя Молдова. Выработан общий подход к обсуждению данной проблематики в рамках соответствующей рабочей группы по мерам укрепления доверия с участием экспертов из Кишинева и Тирасполя", - отметил Додон.

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