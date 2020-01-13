Курс валют на вторник: все основные валюты продолжают расти в цене

Какой будет 14 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 14 января.

Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание всех основных валют.

Доллар США вырастет на четыре бана, до 17,3704 лея за один доллар.

Евро станет дороже почти на десять банов и будет стоить 19,3193 лея.

На два бана подорожает и румынский лей, который достигнет отметки 4,0424 молдавских лея.

Украинская гривна и российский рубль подрастут в цене менее, чем на один бан и будут стоить, соответственно, 0,7247 лея и 0,2843 лея.

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