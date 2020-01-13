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Курс валют

Курс валют на вторник: все основные валюты продолжают расти в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200113/28844696/kurs-valyut-na-vtornik-vse-osnovnye-valyuty-prodolzhayut-rasti-v-tsene.html

Какой будет 14 января котировка основных валют по отношению к лею, сообщил Национальный банк Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 14 января.

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Согласно опубликованным данным, продолжится подорожание всех основных валют.

Доллар США вырастет на четыре бана, до 17,3704 лея за один доллар.

Евро станет дороже почти на десять банов и будет стоить 19,3193 лея.

На два бана подорожает и румынский лей, который достигнет отметки 4,0424 молдавских лея.

Украинская гривна и российский рубль подрастут в цене менее, чем на один бан и будут стоить, соответственно, 0,7247 лея и 0,2843 лея.

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Теги:
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