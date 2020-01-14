С дыркой в кошельке: почему граждане Молдовы не чувствуют, что живут лучше

Несмотря на незначительный экономический рост, зафиксированный в 2019 году, жители республики не ощущают видимых положительных эффектов от него – корреспондент Sputnik Молдова разбирался, почему это происходит.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. За первые девять месяцев 2019 года в Молдове был зарегистрирован пусть и незначительный, но экономический рост.

Однако граждане страны так и не почувствовали улучшений - робкие темпы роста экономики и валового внутреннего продукта на душу населения "не успевают" за показателями инфляции и повышением цен по ряду важнейших категорий потребительских товаров.

Экономисты называют рост, зафиксированный в 2019 году, более чем скромным для такой слабо развитой экономики, как молдавская. Однако эксперты подчеркивают, что, если бы в первой половине прошлого года не было бы такой социально-политической нестабильности, показатели могли бы быть значительно выше.

Если провести анализ за минувшие пять лет, начиная с 2015 года, то за весь этот период темпы роста национальной экономики оказались самыми внушительными именно с января по сентябрь 2019-го. Между тем, эксперты сходятся во мнении, что рост экономики в 3,6 процента, отмеченный в прошлом году, слишком мал для того, чтобы, говоря бытовым языком, граждане почувствовали позитивные изменения.

Вопреки стереотипам

Молдову часто называют преимущественно аграрной страной, однако экономисты частично с этим не согласны.

ВВП на душу населения вырос в стране за прошлый год на 4,8 процента. Наиболее значительный вклад принадлежит трем отраслям – строительству (рост за 2019 год составил +1,7 процента), торговле (+1,2 процента) и легкой промышленности (+0,6 процента).

Между тем, интересны распределение занятости сегментов населения в определенных отраслях и вклад в рост ВВП, который образуется от этой деятельности.

В строительной отрасли занято порядка 5 процентов трудоспособного населения страны, в торговле – порядка 14 процентов, в легкой промышленности трудятся 11 процентов.

В сельском хозяйстве заняты 39 процентов трудоспособных граждан, однако доля в формировании ВВП, которую обеспечивает эта отрасль, составляет всего 0,3 процента от общего показателя.

Рост цен – налицо

Если провести анализ реального роста цен и прогнозируемого уровня средней заработной платы по экономике в 2020 году, то есть о чем задуматься и чем опечалиться.

Размер средней заработной платы по экономике в 2020 году увеличится до 7 тысяч 953 леев (порядка 460 долларов по текущему курсу Национального банка Молдовы), то есть на 978 леев (примерно 57 долларов).

Подорожания же ударили по самому остро-социальному сегменту - продуктам питания, ряд из которых части населения, особенно пенсионерам, и так не по карману, хотя они им необходимы, учитывая возраст.

Так, согласно данным официальной статистики, за минувшие 12 месяцев наиболее подорожало продовольствие - более 12 процентов. По ряду продуктов питания рост цен и вовсе оказался гигантским.

Так, в течение прошлого 2019 года молочные продукты стали обходиться дороже почти на 8 процентов, овощи - более, чем на 20 процентов, некоторые виды фруктов - более, чем на 50 процентов, на куриные яйца - более, чем на 35 процентов.

Прогноз о подорожании продуктов питания в республике по ряду товарных категорий экономические эксперты давали еще в августе минувшего года и не ошиблись. Жители Молдовы почувствовали это в конце 2019-го - начале 2020 года.

Когда инфляция съедает все

Рост потребительских цен и тарифов на ряд услуг "съедает" это прогнозируемое увеличение зарплат на 978 леев - и даже значительно опережает его.

Показатели инфляции за 2019 год, который был нестабильным для страны и в политическом плане, также весьма неутешительны. Такого высокого уровня инфляции (7,5 процента) в республике не было с 2015 года.

Как ощутимо улучшить жизнь граждан

Между тем экономисты утверждают, что в Молдове очень много ниш, которые могли бы развиваться более интенсивно.

С того момента, как наша страна получила статус наблюдателя в Евразийском союзе, она готова занять нишу посредника между Евросоюзом и ЕАЭС. Это может дать огромный рост ВВП — до 7% при правильном подходе.

Потребности Евразийского союза в несколько десятков раз превышают возможности производства Молдовы, поэтому рынок - неограниченный.

Правильная политика, выстраиваемая руководством Молдовы, дает возможность стране занять эту нишу, утверждают специалисты.

Однако для обеспечения роста национальной экономики необходимы правовые гарантии возврата инвестиций, безопасности ведения бизнеса на территории страны.

Логистику не используем

Молдова расположена географически между Румынией и Украиной, то есть, здесь можно использовать транзитный потенциал республики для перевозок грузов с Запада на Восток и обратно. Однако из-за состояния инфраструктуры республика просто теряет эти возможности.

Правительство Молдовы, в частности, вышло с инициативой о реконструкции и введении в действие еще двух международных аэропортов – в Маркулештах и Бельцах. Полноценное функционирование еще двух воздушных гаваней в Молдове поспособствует развитию логистических путей, облегчит транспортировку грузов авиапутем, создаст дополнительные преимущества для республики.

Кроме того, у Молдовы есть государственный речной пассажирский порт на юге страны – в Джурджулештах, который также рассматривается властями, как одна из возможностей перевалки грузов из европейских стран до порта Новороссийска, с дальнейшим их транзитом и по территории РФ, и через государства-члены Евразийского Экономического Союза.

Конечно, усилия властей страны по реанимированию экономики потребуют значительного времени, но для того, чтобы граждане республики ощутили изменения к лучшему, им нужно видеть перспективу и иметь уверенность, что нововведения будут поэтапно воплощать.

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