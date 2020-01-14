Глава "Молдовагаз" об отсрочке сдачи в эксплуатацию газопровода Яссы-Кишинев

Газопровод Яссы-Кишинев сможет дать Молдове много возможностей: как минимум еще один альтернативный путь для получения газа.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что газопровод Яссы-Кишинев будет готов только к 2022 или 2023 году, а не в этом, как сообщалось ранее.

Заявление Чебана сделано после того, как румынская компания Transgaz изменила сроки постройки газопровода.

Глава "Молдовагаз" отметил, что в 2020-м будет сдана в эксплуатацию лишь одна часть газопровода, потому что румынской стороне еще нужны инвестиции на некоторые компрессорные станции на территории этой страны, чтобы увеличить пропускную способность ветки.

"Молдовагаз" могла бы пользоваться этим газопроводом, но мы еще посмотрим, если технические и коммерческие условия будут подходящими. Было заявлено много сроков по готовности газопровода... Румынской стороне нужно сделать еще некоторые инвестиции. Речь идет о двух компрессорных станциях для увеличения давления в газопроводе от Онешт до Ясс", - уточнил Чебан.

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Важный аспект, который выделил собеседник, - это источник природного газа, который может быть транспортирован по этому газопроводу.

"Если это будет румынский газ с континентального шельфа Черного моря, тогда по нашим прогнозам газопровод сможет работать в 2022 или 2023 году, когда эти месторождения газа будут изучены и начнут эксплуатироваться", - подчеркнул Чебан.

По его словам, газопровод может быть использован и в качестве альтернативного маршрута, используя несколько европейских газовых хабов, например, в Баумгартене, в Австрии.

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